Zwei Menschen bei Verkehrsunfall in Immenstadt verletzt

Bei einem Unfall in Immenstadt wird ein Mofafahrer schwer verletzt. Sein Beifahrer trägt leichte Verletzungen davon. Was passiert ist.

27.09.2023 | Stand: 13:15 Uhr

Am Dienstag hat es gegen 10.50 Uhr einen Verkehrsunfall in Immenstadt mit zwei Verletzten gegeben. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 43-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Kalvarienbergstraße / Schützenstraße die Vorfahrt eines Mofafahrers. Er erfasste das Mofa seitlich.

Der 57-jährige Mofafaahrer wurde dabei schwer verletzt. Sein 35-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Unfall in Immenstadt: Anzeige gegen Verursacher

An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

