Zwei Oberallgäuer Stimmungskanonen in der Krise

Nach fast zwei Jahrzehnten auf der Bühne gehen die Oberallgäuer „Hunis“ in Zeiten von Corona getrennte Wege: Was Hubert Weber und Nicki Kullmann vorhaben.

18.05.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Seit 17 Jahren sorgen Nicki Kullmann und Hubert Weber als „Hunis“ sowohl bei Privat- und Firmenveranstaltungen als auch bei großen Festen dafür, dass Stimmung aufkommt. Die Corona-Pandemie lässt die beiden Männer jedoch getrennte Wege gehen. Nicki Kullmann räumt ein, dass die Zukunft der „Hunis“ in den Sternen steht, da das, was das Duo ausmache, nicht mehr gehe.

„Ich brauch’ die persönliche Nähe zum Publikum“, sagt Nicki Kullmann, der sich auf der Bühne als hervorragender Parodist einen Namen gemacht hat, wobei er die Menschen in seine Showeinlagen gekonnt mit einbindet und in Kombination mit der Musik seines Kollegen Hubert Weber die „Hunis“ zu etwas besonderem geformt hat.

"Die Hölle"

„Der Job, den ich als Entertainer mache, ist durch Corona komplett gestorben“, sagt der 50-jährige Bad Hindelanger Nicki Kullmann niedergeschlagen und mit der Vermutung, dass sich daran vermutlich auch in den kommenden zwei Jahren nichts ändern werde. Obwohl er eigentlich immer das Positive sehe, sei die Situation für ihn „die Hölle“. Für den zweifachen Familienvater fällt nicht nur sein Haupterwerb mit den „Hunis“ weg, sondern auch seine drei weiteren Standbeine sind der Pandemie zum Opfer gefallen.

Im Winter leitet er normalerweise das Kinderland der Skischule Ostrachtal, seit Januar hätte er einige Persönlichkeitsschulungen halten sollen, die alle abgesagt werden mussten, und nicht zuletzt betreibt er in Vorderhindelang seine „Schäferstuben“, die seit dem Lockdown im November geschlossen bleiben muss. „Alle meine Jobs sind gekillt worden“, bilanziert Nicki Kullmann, entdeckt aber dennoch den positiven Kern der Situation: Seine Familie und er seien gesund.

„Vor dem Schlamassel“

Abgesehen von einem Oktoberfest, das eine sächsische Baufirma als geschlossene Veranstaltung in einer großen Halle mit 300 Gästen Anfang September vergangenen Jahres abhalten durfte, hatten die „Hunis“ ihren bislang letzten Auftritt im März 2020 vor dem ersten Lockdown oder, wie es Hubert Weber nennt, „vor dem Schlamassel“.

Lesen Sie auch

Profimusiker im Lockdown: Ralf Felle hat neue Alben aufgenommen Im eigenen Studio

Mitte März vergangenen Jahres absolvierte der 52-Jährige einen ihrer obligatorischen Wiesengrund-Auftritte, der eigentlich mit Duo-Besetzung geplant war alleine. „Die Leute haben die Musik zwar aufgesaugt, aber es war eine merkwürdige Atmosphäre und man hat schon gemerkt, dass etwas in der Luft liegt“, erinnert sich der Knottenrieder.

"Nie für möglich gehalten"

Hubert Weber ist seit über 35 Jahren Musiker. Eine solche Situation, wie er sie jetzt erlebe, habe er „nie für möglich gehalten“. Fünf bis sechs Auftritte pro Woche waren für Weber normal, die Anfragen für die „Hunis“ sind seit ihrer Gründung ständig gewachsen.

2019 war das stärkste Jahr des Duos, erzählt Kullmann und fügt hinzu, dass sie für 2020 bereits durchreserviert waren, und er vor dem Lockdown bereits angefangen habe, 2021 zu planen. Dann kam alles ganz anders. Die großen Events, wie das für die „Hunis“ schon fast traditionelle Bayernfest an der Ostsee, mussten alle abgesagt werden, und die kleineren Auftritte übernahm Hubert Weber überwiegend alleine. Für den 52-Jährigen war es „ein Glück“, dass er wenigstens zeitweise draußen und mit Abstand spielen durfte, denn so habe er sich „über Wasser gehalten“.

„Alleingelassen“

Schon in der ersten Welle fühlte sich der Profimusiker von offizieller Seite „alleingelassen“, da die finanziellen Hilfen alle an Voraussetzungen geknüpft und daher schwierig zu bekommen waren. Bis vor Kurzem hegte Weber „im festen Glauben, dass Geselligkeit ein Grundbedürfnis ist“, noch Hoffnung, inzwischen wächst aber zunehmend seine Befürchtung, dass Corona „die Angst in den Köpfen der Menschen verankert hat“. Diese „traurige Entwicklung“ leitet er daher ab, dass bereits jetzt teils für Herbst geplante Geburtstage und Familienfeiern gecancelt werden.

"Auf wackeligen Beinen"

Da er selbst auch Komponist ist, konzentriert sich Hubert Weber auf seine eigenen Stücke, die sowohl im volkstümlichen Stil als auch im Schlagerbereich anzusiedeln sind, denn selbst die wenigen, ab Juni geplanten Auftritte, stehen „auf wackligen Beinen“. Für ihn wären diese aber als „Anknüpfungspunkte“ extrem wichtig, um „im komplexen Zahnradsystem nicht irgendwann aus den Köpfen der Leute zu verschwinden“, erklärt er.

Trotz des Frusts über die fehlende Routine setzt er den Fokus auf „handgemachte Musik“, mit der er seinen YouTube-Kanal befüllen und seine Fans hin und wieder mit einem Wunschkonzert erfreuen möchte. Allerdings betont er, dass echte Konzerte „durch nichts zu ersetzen sind“. Da den Menschen die Unbeschwertheit fehle und die Maske zudem „das Erlebnis trübt“, ist es auch für Hubert Weber eine spannende Frage, wohin diese Reise geht, denn umso länger das Berufsverbot gelte, desto schwieriger werde es, den Wiedereinstieg zu finden. Daher stellt sich nicht nur der Profimusiker des Öfteren die Frage, „ob der Beruf noch funktioniert“.

„Ein Jahr gekämpft“

Nicki Kullmann muss diese momentan mit Nein beantworten. „Ich habe ein Jahr und drei Monate gekämpft“, erzählt er, warum er für sich jetzt schweren Herzens andere Prioritäten setzt. Er ist gerade dabei, seine Kneipe zu einem richtigen Lokal umzubauen und wollte eigentlich im Juni eröffnen, doch auch hier macht ihm Corona einen Strich durch die Rechnung. Durch die Pandemie gebe es Lieferengpässe. So wartet der gelernte Koch statt den ursprünglich veranschlagten drei Wochen bereits knappe vier Monate auf seine Kühltheke.

Hubert Weber im Internet

"Die Hunis" im Internet