Zwei Stunden, fünf Sätze, ein Drama: 300 Fans sehen Volleys-Krimi in Sonthofen

2:01 Stunden Hochspannung, eine kolossale Aufholjagd und ein Zittersieg für die Sonthofer Volleys. Nora Harner setzt dem Abend die Krone auf.

28.11.2022 | Stand: 17:41 Uhr

Es war fast schon zu kitschig: Exakt 2:01 Stunden lieferten sich die AllgäuStrom Volleys Sonthofen und der SV Lohhof II ein heiß umkämpftes Bayern-Derby in der 3. Liga Ost. 0:2 lag Sonthofen bereits zurück, legte eine kolossale Aufholjagd aufs Parkett und drehte das Match im nächsten nervenzehrenden Krimi noch zum 3:2. Für den perfekten Kitschfaktor allerdings sorgte Nora Harner: Die 18-Jährige wurde vor 300 Zuschauern einmal mehr, allerdings ausgerechnet in ihrem vorerst letzten Spiel, für die Volleys zum MVP, zur wertvollsten Spielerin, gewählt.

„Es fühlt sich einfach gut an, ich wusste ja nicht, was mich alles erwarten wird“, sagte Harner nach dem Spiel. „Jetzt bin ich erleichtert, vor allem, weil wir gewonnen haben. Alles andere kann ich noch nicht fassen.“

Nora Harner ragt in ihrem letzten Spiel heraus

Die 18-jährige Angreiferin steht vor einer voraussichtlich monatelangen Zwangspause. Donnerstag wird Harner am Meniskus im rechten Knie operiert – die Verletzung stammt aus dem letzten Spiel der Vorsaison und erwies sich im Herbst nun als operationsbedürftig. Doch in ihrem vorerst letzten Spiel für Sonthofen merkte man dem blonden Lockenkopf die Blessur über weite Strecken nicht an.

Zuallererst war der Erfolg gegen Lohhof für Sonthofen sportlich goldwert – die Volleys feierten den vierten Sieg in Serie und eroberten damit Rang vier. Doch dieser schien angesichts der Ausgangslage schon vor der Partie als zu harte Mission. Schließlich fehlte Trainerin Vanessa Müller gleich die Hälfte der Stammsechs: Angriffstalent Alena Pauker sowie die etatmäßigen Leistungsstützen Veronika Kettenbach im Zuspiel und Mittelblockerin Caro Strobl fehlten allesamt krank. Weil auch Aushilfe Nadja Roth nicht verfügbar war, halfen Alexandra Kettenbach und Annika Zeller aus.

Nervöser Beginn der Sonthofer Volleys

Und entsprechend starteten die Volleys nervös, offenbarten eklatante Schwächen im Aufschlag und leisteten sich etliche verschlagene freie Angriffsbälle. Sonthofen lag schnell 3:6 und 7:13 im Hintertreffen. Allerdings spürte man früh, dass die Körpersprache an diesem Abend stimmte. Allein spielerisch fehlten die Klasse Kettenbachs und die Souveränität Strobls. Auch die Einwechslungen von Alex Kettenbach und von Zeller für Patricia Wendl verpufften.

Über 8:19 unterlagen die Gastgeberinnen sang- und klanglos 9:25 und im zweiten Satz nach identischem Muster – wenn auch deutlich knapper – mit 21:25. „Man hat gespürt, dass uns so viele Leute fehlen, die Umstellungen haben sich bemerkbar gemacht“, sagte Harner. „Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen. Aber umso wichtiger war es, dass wir es geschafft haben, uns da gemeinsam rauszuziehen.“

Harner, Wyklicky und Schöll spielen furios auf

Mit dem Rücken zur Wand und davon sichtlich befreit, spielten die Volleys auf einmal frech auf und führten in Satz drei schnell 5:1. Caro Wyklicky, die eingewechselte Emma Gröbl und vor allem Harner rissen das Spiel an sich und ließen den konsternierten Oberbayern keine Chance mehr. Über 8:3, 15:8 und 20:9 gewannen die Volleys Satz drei mit 25:16. Im vierten Satz erlebte auch die bis dahin unauffällig spielende Kapitänin Katharina Schöll einen Leistungsschub und Zuspielerin Zeller setzte mit zunehmend besser werdendem Timing Wyklicky und Harner in Szene. Vor allem Harner war im vierten Satz allgegenwärtig: solide im Angriff, gewaltig im Block und praktisch ohne Fehler in der zweiten Hälfte des Matches trug die 18-jährige Angreiferin ihr Team über die Spielstände von 13:7 und 18:8 zum Satzausgleich beim 25:12.

Dass sich die Volleys diesmal auch für ihre herausragende Aufholjagd belohnten, lag nicht nur an den völlig desillusionierten Lohhoferinnen. Auch im Tiebreak griff bei Sonthofen ein Rädchen ins andere. Die Volleys verloren nicht die Nerven – und gewannen die Partie (15:12). „Wir sind fix und fertig. Natürlich war die personelle Lage für uns wieder nicht leicht“, sagte Müller. „Aber ich bin umso stolzer auf diese Mannschaft.“ Und Nora Harner? Der Teenager war nach dem letzten Tanz „einfach nur absolut happy, dass es mit so einem Sieg in die Pause geht“, sagte die 18-Jährige. „Aber klar, allmählich macht es mich traurig, dass es das fürs Erste für mich war.“