Clara Leichtle und Franziska Kötzel arbeiten in der Hotelbranche. Ein Großteil ihrer Ausbildung fiel der Pandemie zum Opfer.

02.06.2021 | Stand: 07:02 Uhr

Clara Leichtle steht an der Rezeption. Sie strahlt, das kann man auch durch die schwarze Maske erkennen. Seit ein paar Wochen darf die 21-Jährige wieder arbeiten. Leichtle ist Duale Studentin im Panoramahotel Oberjoch. Sie liebt ihren Beruf, die Zeit im Hotel. Eigentlich. Doch ein Arbeitsplatz kann noch so schön sein – wenn an ihm nicht gearbeitet werden darf, dann verliert er seine Bedeutung.