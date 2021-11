Immer mehr Attacken gegen impfende Ärzte - Diese Allgäuer Landkreise und Städte gelten als Corona-Hotspots

Corona-News: Inzidenzwert im Allgäu steigt am Samstag deutlich. Krankenhausampel schaltet lokal auf Rot um. Ärzte erleben Gewalt von Impfgegnern. Der Newsblog.

06.11.2021 | Stand: 14:26 Uhr

Samstag, 6. November, 14.18 Uhr: Immer mehr Attacken gegen impfende Ärzte

Impfgegner schrecken immer seltener vor verbaler oder körperlicher Gewalt gegen Ärzte zurück. Das Bundeskriminalamt schätzt daher "Impfgegner oder Corona-Leugner" als "relevantes Risiko" im Zusammenhang mit Angriffen auf Impfzentren oder Arztpraxen ein. Für das "dort tätige Personal besteht die Gefahr, zumindest verbalen Anfeindungen bis hin zu Straftaten" wie etwa Körperverletzung ausgesetzt zu sein, teilte das Bundeskriminalamt der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" mit. Genaue Zahlen gibt es zwar noch nicht. In vielen Fällen ermittelt aber der Staatsschutz.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, bestätigte der Zeitung die Bedrohungslage. Er erklärte, die Entwicklung sei Teil einer "Hysterisierung der Gesellschaft", unter der nun das medizinische Personal in den Arztpraxen leiden müsse.

Samstag, 6. November, 13.10 Uhr: Diese Städte und Landkreise gelten als Corona-Hotspot

Die Stadt Kaufbeuren, die Stadt Kempten, das Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu gelten ab Sonntag als Corona-Hotspot. Hier steht jetzt die Krankenhausampel lokal auf Rot. Das bedeutet: Es gelten schärfere Corona-Regeln. Welche das sind, erfahren Sie in unseren Übersichtsartikeln:

Samstag, 6. November, 10.20 Uhr: Söder fordert Booster-Impfung und 3G-Pflicht am Arbeitsplatz

Markus Söder macht Druck auf die Ständige Impfkommission (Stiko), weil sie Dritt-Impfungen gegen Corona erst für Menschen ab 70 Jahren empfiehlt. Außerdem sollte sich der Ethikrat mit der Frage einer Impfpflicht für Pflegkräfte noch einmal grundlegend beschäftigen

Samstag, 6. November, 8.20 Uhr: Krankenausampel im Allgäu und in Bayern: Gelb - und Rot

Die Politiker sprechen von einer alarmierenden Situation, Ärzte und Pflegekräfte arbeiten örtlich schon wieder am Limit. Bayern verstärkt jetzt die Maßnahmen. Ab Sonntag leuchtet die Krankenhausampel in Bayern gelb. Im Allgäu drohen allerdings noch schärfere Regeln. Alle Infos zur Krankenhausampel im Allgäu finden Sie in unserer Übersicht.

Samstag, 6. November, 7.10 Uhr: Inzidenz im Allgäu: Oberallgäu über 550

Die Inzidenzwerte in der Region gehen auch am Samstag deutlich nach oben. Das Oberallgäu steht Inzwischen bei einer 7-Tage-Inzidenz von 564,3. Von gestern auf heute stieg die Inzidenz in Memmingen um über 100. Unsere Übersicht.

Samstag, 6. November, 6.50 Uhr: RKI registriert 34.002 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 183,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 183,7 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 169,95 gelegen, vor einer Woche bei 145,1 (Vormonat: 62,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 34.002 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.38 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 37 120 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Vor einer Woche hatte der Wert bei 21.543 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 142 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 90 Todesfälle.

Freitag, 5. November 20.45 Uhr: Ab Montag Besuchsverbot in Klinikenin Kaufbeuren, Füssen und Buchloe

Ab Montag sind Besuche im Klinikum Kaufbeuren, der Klinik Füssen und Klinik St. Josef Buchloe bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Das teilte der Klinikverbund Kaufbeuren-Ostallgäu nun mit. Ausnahmen sollen demnach in Absprache bei schwer Erkrankten oder Patienten, die im Sterben liegen, möglich sein.

Außerdem dürfen Partner ihre Frauen während der Geburt begleiten und später in der Geburtshilfestation besuchen.

Freitag, 5. November, 16.57 Uhr: Krankenhausampel steht in Bayern auf Grün, vermutlich jedoch zum vorerst letzten Mal

Die Fallzahlen steigen und auch die Anzahl der Menschen in Bayern, die in den Krankenhäusern aufgrund einer Corona-Infektion behndelt werden müssen, nimmt stetig zu. Dennoch steht die Krankenhausampel am Freitag weiter auf Grün. Vermutlich jedoch zum vorerst letzten Mal: Ab Samstag, 6. November, ändern sich die Regeln der Ampel. Dann schaltet sie auf Gelb, wenn mehr als 450 Intensivbetten im Freitsaat mit Corona-Patienten belegt sind. Das ist derzeit bereits der Fall.

Freitag, 5. November, 14.39 Uhr: Landkreis Ostallgäu und Stadt Kaufbeuren verschärfen Testpflicht in Heimen

Mitarbeiter in Senioren- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren müssen künftig einen negativen PCR-Test nachweisen, wenn sie nach drei Tagen Pause, also beispielsweise nach ihrem Urlaub, wieder zur Arbeit kommen. Das Landratsamt und die kreisfreie Stadt haben eine entsprechende Allgemeinverfügung nun erlassen. Sie gilt ab sofort.

Die Testpflicht gilt ausdrücklich auch für genesene und geimpfte Mitarbeiter. In den Testzentren des Landkreises und der Stadt können sich die Mitarbeiter kostenlos testen lassen.

Freitag, 5. November, 13.45 Uhr: Booster-Impfungen für alle nach sechs Monaten vorgesehen

Angesichts der verschärften Corona-Lage in vielen Regionen Deutschlands wollen Bund und Länder Auffrischimpfungen für alle Geimpften nach sechs Monaten ermöglichen. Dafür sähen die Bundesländer unter anderem Impfbusse und Impfzentren vor, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach einem Treffen der Fachminister von Bund und Ländern am Freitag in Lindau. Auch die niedergelassenen Ärzte würden sich für die Auffrischimpfungen engagieren. "Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden - nicht die Ausnahme." Insbesondere gelte dies für Ältere und das Personal von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen.

Freitag, 5. November, 13. 20 Uhr: Deutscher Skiverband erwartet alle Heim-Weltcups mit Zuschauern

Der Deutsche Skiverband (DSV) erwartet nach aktuellem Stand, dass im kommenden Winter alle Wettbewerbe in Deutschland mit Zuschauern ausgetragen werden können. Dies sagte Stefan Schwarzbach, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied im DSV, der ARD-"Sportschau" (Freitag). "Aktuell gehen wir davon aus, dass in allen sechs Bundesländern, in denen im kommenden Winter unsere insgesamt 32 Weltcuptage stattfinden, Zuschauer erlaubt sind", sagte Schwarzbach. In den Bundesländern könnte es aber unterschiedliche Regelungen geben. Infos zum Kartenvorverkauf für die Vierschanzentournee in Oberstdorf finden Sie hier.

Freitag, 5. November, 13.15 Uhr: Kretschmer fordert schnelles Treffen von Bund und Ländern

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert angesichts des Corona-Infektionsgeschehens ein schnelles Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung. Es sei nicht verständlich, warum es bei den steigenden Zahlen nicht sofort möglich sei, sich zu treffen, sagte Kretschmer am Freitag im Deutschlandfunk.

Er warnte davor, zu viel Zeit verstreichen zu lassen. Man müsse jetzt Maßnahmen treffen und nicht erst in zwei oder drei Wochen, so der Regierungschef weiter. "Wir müssen dieses Land vor einem Lockdown schützen."

Freitag, 5. November, 13.10 Uhr: Diese neuen Corona-Regeln drohen dem Allgäu

Immer mehr Menschen in der Region infizieren sich mit dem Coronavirus. Die hochansteckende Delta-Variante treibt die Zahlen nach oben: Heute am Freitag stieg in jedem Allgäuer Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt der Inzidenzwert. Welche Regeln im Allgäu somit schon ab dem Wochenende gelten könnten, lesen Sie hier.

Freitag, 5. November, 12.30 Uhr: Ämter sind raus - Infizierte müssen Kontakte selbst informieren

Angesichts der sprunghaft steigenden Zahl von Corona-Fällen in Baden-Württemberg rufen Gesundheitsämter die meisten infizierten Menschen und deren Kontaktpersonen künftig nicht mehr direkt an. Das müsse ein Erkrankter selbst übernehmen, kündigte das Gesundheitsministerium am Freitag an. Das sogenannte "individuelle Fallmanagement" werde im ganzen Südwesten eingestellt, um die Ämter zu entlasten. Vielen Behörden seit es nicht mehr möglich gewesen, zeitnah Kontakte von Betroffenen - zum Beispiel aus dem Restaurant, dem Kino oder von Geburtstagsfeiern - zu informieren. Mehrere Medien hatten zuvor bereits über den Strategiewechsel berichtet.

Gesundheitsämter sollen sich daher stärker auf den Schutz von Risikogruppen zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern, Kitas und Schulen sowie auf das Management von größeren Ausbrüchen konzentrieren, teilte das Ministerium weiter mit. "Oberstes Ziel ist es, Ausbruchsgeschehen einzudämmen und den Schutz vulnerabler Personengruppen sicherzustellen", sagte der Amtschef des Sozialministeriums, Uwe Lahl. Er betonte allerdings, die Quarantäne sei für Ungeimpfte nach wie vor vorgeschrieben. Da positive Fälle an die Gesundheitsämter vermeldet würden, wüssten die Behörden Bescheid.

Freitag, 5. November, 10.20 Uhr: So ist die Lage in den Allgäuer Kliniken

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu liegen insgesamt 45 Covid-Patienten auf der Normalstation. Das teilte der Klinikverbund Allgäu in seinem Lagebericht am Freitag, 5. November mit.15 weitere Patienten mit einer Covid-19-Infektion werden derzeit auf den Intensivstationen der Kliniken behandelt. Die Zahlen im Detail:

Klinikum Kempten: 20 Covid-Patienten auf der Normalstation, fünf Covid-Patienten auf der Intensivstation

20 Covid-Patienten auf der Normalstation, fünf Covid-Patienten auf der Intensivstation Klinikum Immenstadt: Zwölf Covid-Patienten auf der Normalstation, sieben Covid-Patienten auf der Intensivstation

Zwölf Covid-Patienten auf der Normalstation, sieben Covid-Patienten auf der Intensivstation Klinikum Sonthofen: Keine Covid-Patienten auf der Normalstation, keine Covid-Patienten auf der Intensivstation

Keine Covid-Patienten auf der Normalstation, keine Covid-Patienten auf der Intensivstation Klinikum Oberstdorf: Keine Covid-Patienten auf der Normalstation, keine Covid-Patienten auf der Intensivstation

Keine Covid-Patienten auf der Normalstation, keine Covid-Patienten auf der Intensivstation Klinikum Mindelheim: 13 Covid-Patienten auf der Normalstation, drei Covid-Patienten auf der Intensivstation

13 Covid-Patienten auf der Normalstation, drei Covid-Patienten auf der Intensivstation Klinikum Ottobeuren: Keine Covid-Patienten auf der Normalstation, keine Covid-Patienten auf der Intensivstation

Freitag, 5. November, 8.05 Uhr: Corona-Inzidenz in Bayern über 250

Die bayernweite Corona-Inzidenz hat am Freitag die 250er-Marke geknackt. Nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bei 256,8 und damit deutlich über der bundesweiten Inzidenz von 169,9. Bundesweiter Spitzenreiter blieb der oberbayerische Landkreis Miesbach mit einer Inzidenz von 715,7.

Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser wird es wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Fällen inzwischen eng. Landesweit waren mehr als über 90 Prozent der Betten belegt, wie aus dem Intensivregister Divi hervorgeht.

Freitag, 5. November, 6.45 Uhr: 7-Tage-Inzidenz liegt im Oberallgäu bei fast 500

Die registrierten Corona-Infektionszahlen im Allgäu sind wieder teils stark gestiegen. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen veröffentlichte. Demnach stieg die Inzidenz im Landkreis Oberallgäu auf 498,4 (Vortag: 383,2) und damit um mehr als den Faktor 100 an. Auch in Kempten (448,2) ist der Wert deutlich höher als am Vortag. Am Donnerstag lag die Inzidenz dort noch bei 300,3. Alle Allgäuer Inzidenzwerte im Überblick finden Sie hier.

Freitag, 5. November, 6.20 Uhr: RKI registriert 37.120 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 169,9

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.54,5 gelegen, vor einer Woche bei 139,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages den neuen Höchststand von 37.120 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.50 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bereits den Rekordwert von 33.949 erreicht - so viele wie nie zuvor in der Pandemie. Es war zunächst jedoch nicht klar, inwiefern Nachmeldungen wegen des Feiertags Allerheiligen bei der Entwicklung eine Rolle gespielt hatten. Vor einer Woche hatte der Wert bei 24.668 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 154 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 121 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.709.488 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

