Daten ausspähen, Computer sabotieren: Cyber-Angriffe im Allgäu häufen sich

18.03.2022 | Stand: 04:48 Uhr

Ausspähen, betrügen und erpressen: Auch im Allgäu nimmt die Cyber-Kriminalität weiter zu. Neben Privatpersonen sind auch immer wieder Unternehmen die Opfer. Zuletzt traf es beispielsweise die Käserei Champignon in Lauben (Kreis Oberallgäu) und die Big Box Kempten jeweils mit Hacker-Angriffen. Doch auch in Kommunen gewinnt das Thema Cybersicherheit in Zeiten der Digitalisierung immer mehr an Bedeutung.

Während nahezu alle Straftaten zurückgehen, nehmen jene „mit dem Internet kontinuierlich zu“, sagt Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Vor fünf Jahren lag die Zahl noch bei etwa 800 Fällen. 2021 waren es bereits über 1300 Fälle. Bei Angriffen auf Firmen geht es laut Geißler meist darum, Daten auszuspähen und die Computeranlagen zu sabotieren.

„Anschließend versuchen die Täter, für die Daten oder deren Wiederherstellung ein ,Lösegeld‘ zu erpressen“, erläutert Geißler. Einen Anstieg der Fallzahlen im Zuge des Ukraine-Kriegs habe die Polizei zwar noch nicht festgestellt. „Es ist aber wichtig, dass sich Unternehmen wappnen und ihre Software, Firewalls und Virenscanner immer aktuell halten“, rät Geißler. (Lesen Sie auch: Hackerangriff auf Deutschland-Tochter von Rosneft)

Hackern drohen in Deutschland mehrjährige Haftstrafen

Die Täter seien meist in Gruppen organisiert, die aus dem Ausland operierten. „Vereinzelt handelt es sich auch um ,Script-Kiddies‘, also junge Menschen, die im Internet Gelesenes ausprobieren, ohne dadurch finanzielle Absichten zu verfolgen“, sagt Geißler. Hackern drohen in Deutschland Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren, sagt der Polizeisprecher.

Einen Hacker-Angriff musste erst im Februar die Käserei Champignon abwehren. „Wir haben unsere IT-Systeme kontrolliert heruntergefahren und vom Netz genommen“, sagt ein Sprecher. Zwar habe somit zeitweise nur ein eingeschränkter Zugriff auf die E-Mail-Postfächer bestanden, die Produktion sei aber zu keinem Zeitpunkt unterbrochen gewesen. Was den strengen IT-Sicherheitsvorschriften zu verdanken sei. Auch das Mail-System der Big Box Kempten war kürzlich Opfer eines Angriffs. Auch dort laufe wieder alles, sagt eine Sprecherin.

Kempten ist täglich im Austausch mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Kommunen sind ebenfalls von Cyber-Angriffen bedroht. „Wahrscheinlich sind wir besser aufgestellt als die meisten Unternehmen“, sagt Markus Bereiter von der Stadt Kempten. Täglich sei man im Austausch mit dem „Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik“. Mehrere Mitarbeiter seien bei der Stadt nur für die IT-Sicherheit zuständig.

Genauso in Kaufbeuren: Dort werde viel Geld in die Absicherung der IT-Systeme investiert, sagt der Sprecher der Stadt, Tobias Müller. Vor ein paar Jahren sei die Verwaltung angegriffen worden. „Unsere IT-Mitarbeiter haben das schnell erkannt und die sehr wenigen befallenen Systeme vom Netz getrennt.“ Jedoch habe unter anderem dieses Ereignis dazu geführt, die Cybersicherheit deutlich zu verbessern.

