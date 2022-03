Schloss im Allgäu steht für 4,3 Millionen Euro zum Verkauf

Eine besondere Immobilie steht im Allgäu zum Verkauf: Es geht um ein Schloss mit 31 Zimmern und einer lange Geschichte. Kosten: 4,3 Millionen Euro.

Haus kaufen im Allgäu: Wer diesen Plan aktuell verfolgt, tut sich möglicherweise schwer die passende Immobilie zu finden. Der Markt ist laut Experten aktuell in vielen Teilen der Region überhitzt. Manche Immobilien sind schon binnen drei Tagen verkauft. Auch alte Bauerhöfe stehen hoch im Kurs - stehen aber kaum zum Verkauf. Doch es gibt auch überraschende Angebote auf dem Immobilienmarkt im Allgäu. Allerdings benötigt man dazu einen prall gefüllten Geldbeutel. So steht nach wie vor eine der urigsten touristisch genutzten Berghütten im Oberallgäu zum Verkauf: Für vier Millionen Euro ist die Wannenkopfhütte oberhalb des Riedbergpasses bei Obermaiselstein inseriert. In einer ähnlichen Preisklasse befindet sich ein ebenfalls ungewöhnliches Objekt: Im Allgäu wird ein Schloss verkauft - und zwar für 4,3 Millionen Euro. Dafür darf sich der künftige Käufer oder die Käuferin an einem historischen Idyll mit 31 Zimmern und einem knapp 17.000 Quadratmeter großen Grundstück erfreuen. Genauer gesagt geht es um ein saniertes Renaissance-Schloss mit Hotelzimmern und Tagungsräumen, dessen Ursprünge im 15. Jahrhundert liegen.

So steht es auf der Seite schloss-burg-verkauf.de, die von der Vermittlung historischer Immobilien OHG aus Bruckmühl (Oberbayern) betrieben wird. Doch um welches Schloss handelt es sich? Das bleibt vorerst ein Geheimnis. "Es handelt sich auf Wunsch des derzeititgen Eigentümers um ein diskretes Angebot, zu dem wir öffentlich keine weiteren Daten bekannt geben", sagt OHG-Geschäftsführer Bernd Neuhäuser auf Nachfrage unserer Redaktion. Nur in einem Punkt legt er sich augenzwinkernd fest: "Um Schloss Neuschwanstein handelt es sich nicht." Das berühmte Schloss von König Ludwig II. in Hohenschwangau gehört bekanntlich dem Freistaat Bayern. Das angebotene Schloss mit Hotelzimmern und Tagungsräumen ist dagegen in privater Hand. Und das soll auch so bleiben. "Es gab schon mehrere Anfragen. Aber bei so einer schönen Immobilien muss wirklich alles zu hundert Prozent passen", sagt Neuhäuser, der mit seinem Team derzeit 19 Burgen und Schlösser in Deutschland zum Verkauf anbietet. Das Interesse habe wohl auch bedingt durch die Corona-Pandemie stark zugenommen. "Vor zwei Jahren hatten wir 38 Burgen und Schlösser im Angebot."

Doch wie wird man Schlossherr oder Schlossherrin? "Blaues Blut braucht man nicht, sondern hauptsächlich Geld", sagt Neuhäuser schmunzelnd. Schlösser seien absolute Liebhaber-Objekte: "In der Regel muss man viel Geld und Arbeit hineinstecken. Das können sich nur wenige leisten", beschreibt er seine Kunden: Meistens sind es erfolgreiche Unternehmer." Wer das im Fall des angebotenen Schlosses mit Hotelzimmern und Tagungsräumen sein könnte, wird sich zeigen.

