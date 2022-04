Trendwende bei Immobilienpreisen? Das sagen Makler zu Entwicklungen im Allgäu

Viele Menschen wollen ein Haus im Allgäu bauen oder eine Wohnung kaufen. Steigende Zinsen und der Ukraine-Krieg könnten sich auf Preise auswirken.

12.04.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Die Immobilienpreise im Allgäu schossen in den vergangenen Jahren kräftig in die Höhe. Doch wie entwickeln sie sich künftig? Diese Frage beschäftigt viele Menschen in der Region. Bei Immobilien-Experten gibt es dazu ganz unterschiedliche Meinungen: Die einen sehen erste Anzeichen für eine Entspannung auf dem heiß gelaufenen Markt. Andere halten es für möglich, dass die Preise auf hohem Niveau stagnieren, wenn nicht sogar noch weiter steigen.

Immobilienberater Thomas Schröck ( Memmingen) glaubt „an eine Trendwende in den nächsten ein bis zwei Jahren“. Steigende Zinssätze könnten dafür sorgen, dass sich Angebot und Nachfrage in etwa wieder ausgleichen. Wenn der Zinssatz auf drei bis vier Prozent steige, gebe es weniger Nachfrage. Zudem könnten die wegen des Ukraine-Kriegs steigenden Energie- und Lebensmittelkosten knapp kalkulierte Finanzierungspläne von Immobilienbesitzern sprengen. „Das wünscht man niemandem. Aber das ist durchaus möglich“, sagt Schröck. Die Folge könnte sein, dass Häuser verkauft werden.

Angespannter Markt: 600 Bewerber gibt es auf 20 Bauplätze in Oberallgäuer Gemeinde

Zuletzt wurden viele Makler mit Anfragen buchstäblich überrannt. Auch der Immobilienverkauf im Internet lief heiß. So stand eine Doppelhaushälfte aus den 1980er Jahren in einer Gemeinde im Oberallgäu für 800.000 Euro zum Verkauf – bereits nach wenigen Tagen hatte der bisherige Eigentümer einen Nachfolger gefunden.

Einen Ansturm erleben Kommunen auch, wenn sie Neubaugebiete ausweisen. In Wiggensbach-Westenried (Kreis Oberallgäu) stehen etwa 20 Bauplätze zum Verkauf. Allerdings gibt es laut Bürgermeister Thomas Eigstler über 600 Bewerber. Viele Familien, aber auch Kapitalanleger sind auf Immobilien-Suche. Und das nicht nur im Allgäu: Dank sehr niedriger Zinsen ist das Volumen für Baufinanzierungen im Vorjahr bundesweit laut der Beratungsgesellschaft PwC auf Rekordniveau gestiegen. „Eine Abkühlung des sehr überhitzen Marktes wäre wünschenswert“, sagt Immobilienmakler Ralph Klamert aus Immenstadt. Doch wegen der „äußerst prekären politischen und wirtschaftlichen Lage“ sei eine seriöse Prognose fast unmöglich.

Auch Menschen, die aus der Ukraine ins Allgäu flüchten, wirken sich auf Wohnungsmarkt aus

„Aber es zeichnen sich aufgrund der gestiegenen Zinsen bereits dezent rückläufige Preisentwicklungen am Markt ab. Diese müssen sich aber erst noch bestätigen“, sagt Klamert. Allerdings bleibe abzuwarten, ob sich der Zustrom von ukrainischen Flüchtlingen auf den Wohnungsmarkt auswirke. Auch die Immenstädter Immobilienmakler Farina Lutz und Christian Maier verweisen darauf, dass viele externe Einflüsse den Markt beeinflussten und Prognosen schwierig seien.

Lesen Sie auch

Der Immobilien-Boom – dem Ende nah? Bauen und Wohnen

Die wohl größte Variable stelle die Wirtschafts- und Geldpolitik dar. Folge die Europäische Zentralbank dem Beispiel der amerikanischen Zentralbank und erhöhe den Leitzins, werde das früher oder später Auswirkungen auf den gesamten Immobilienmarkt und die Bauzinsen haben, sagt Lutz. Dennoch sei mit einer weiterhin hohen Nachfrage insbesondere in ländlichen Lagen im Allgäu zu rechen.

(Lesen Sie auch: Das teuerste Haus im Allgäu kostet fast fünf Millionen Euro)

Menschen aus dem Allgäu und Zugezogen wollen in der Region leben

Ähnlich sieht es Peer Hessemer, Geschäftsstelleninhaber von Poll Immobilien in Kempten: „Wir werden weiterhin Preissteigerungen haben, aber sie werden nicht mehr so immens sein wie in den Vorjahren.“ Das Allgäu sei schließlich nicht „Duisburg Hafen“, sondern eine begehrte Region, in der auch Bewerber von auswärts mitmischten. Beispielsweise solche, die genug Geld haben, „um sich einen Zweitwohnsitz leisten zu können“.

Immobilienmakler Thomas Fickert von Immo Allgäu aus Marktoberdorf glaubt, dass die Preise in den kommenden zwei Jahren „auf dem aktuellen Niveau“ bleiben. Er rechnet damit, dass Banken angesichts steigender Bauzinsen für ein Darlehen künftig einen höheren Eigenkapital-Anteil verlangen werden. Selbst dann werde es aber weiterhin viele Bewerber geben. Auch Einheimische: „In vielen Allgäuer Familien ist sehr sparsam gewirtschaftet worden und es sind oftmals Reserven vorhanden.“

Lesen Sie auch: Immobilie im Allgäu kaufen: Höfe und Berghütten sind begehrt