Das sagen Allgäuer Abgeordnete zur Entscheidung über die Impfpflicht

07.04.2022 | Stand: 14:56 Uhr

Der Entwurf für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland ist im Bundestag gescheitert. Den Vorschlag für eine Pflicht zunächst ab 60 Jahre lehnten am Donnerstag 378 Abgeordnete ab, dafür votierten 296 Abgeordnete und neun enthielten sich.

Auch ein Antrag der Union zur Impfpflicht fiel durch: Dafür stimmten am Donnerstag 172 Abgeordnete, dagegen votierten 497 und neun Abgeordnete enthielten sich. Der Antrag forderte zunächst den Aufbau eines Impfregisters und sprach sich für einen "gestuften Impfmechanismus" aus, den Bundestag und Bundesrat bei verschärfter Pandemielage in Kraft setzen könnten. Er könnte dann auch eine Impfpflicht vorsehen, aber nur für gefährdete Bevölkerungsgruppen. Die Unionsfraktion selbst hat 197 Abgeordnete.

Bei der Abstimmung mit dabei waren auch fünf Bundestags-Abgeordnete aus dem Allgäu: Was sagen Stephan Thomae ( FDP), Stephan Stracke ( CSU), Mechtilde Wittmann (CSU), Peter Felser (AfD) und Susanne Ferschl (Linke) zu dem Ergebnis?

Stephan Thomae (FDP): Aktuell droht keine Überlastung der Gesundheitssysteme

Stephan Thomae (FDP) kündigte bereits am Donnerstagvormittag auf Twitter an, gegen eine allgemeine Impfpflicht zu stimmen: Denn aktuell drohe keine Überlastung der Gesundheitssysteme, welche einen solch tiefgreifenden Eingriff in Freiheitsrechte rechtfertigen würde. Thomae: "Wir haben eine Phase erreicht, in der wir auf Eigenverantwortung setzen können."

Ich stimme heute gegen eine allgemeine #Impfpflicht. Denn aktuell droht keine Überlastung der Gesundheitssysteme, welche einen solch tiefgreifenden Eingriff in #Freiheitsrechte rechtfertigen würde. Wir haben eine Phase erreicht, in der wir auf Eigenverantwortung setzen können. — Stephan Thomae (@StephanThomae) April 7, 2022

Mechtilde Wittmann (CSU): Beschämend für die Regierungskoalition

"Ich habe für das Impfvorsorgegesetz der CDU/CSU-Fraktion gestimmt", sagt Mechtilde Wittmann (CSU) auf Nachfrage unserer Redaktion. Dieser Antrag hätte jetzt keine Impfpflicht ausgelöst, aber auf alle künftigen unvorhersehbaren Entwicklungen der Pandemie passgenaue Maßnahmen ermöglicht.

"Wir könnten auf mögliche gefährliche Virusvarianten gegebenenfalls schnell reagieren", sagt Wittmann. Durch die Einrichtung eines Impfregisters könne man weitere Entscheidungen zudem auf Basis einer vernünftigen Datengrundlage treffen. Es sei beschämend, dass sich die Regierungskoalition in so einer zentralen Frage nicht auf einen Gesetzentwurf einigen konnte.

Susanne Ferschl (Linke): Völlig chaotisches Corona-Management

"Ich habe für keinen der vorgelegten Anträge gestimmt", sagt Susanne Ferschl (Linke) auf Nachfrage unserer Redaktion. Eine Impfpflicht kommt für die Allgäuer Abgeordnete aktuell nicht in Frage. Ein so empfindlicher Eingriff in die Grundrechte könne nur vorgenommen werden, wenn vorher wirklich alle anderen Mittel restlos ausgeschöpft sind. "Davon sind wir beim völlig chaotischen Corona-Management der Bundesregierung meilenweit entfernt."

Außerdem sei die Wirksamkeit bei der aktuellen Virus-Variante nicht so hoch, dass damit die Pandemie beendet werden könne. Ferschl: "Da ich aber eine Impfpflicht für die Zukunft nicht grundsätzlich ausschließen kann und will, habe ich auch den Antrag gegen eine Impfpflicht abgelehnt. Ohne Antrag bleibt es beim Status-Quo."

Stimmen von Stephan Stracke (CSU) und Peter Felser ( AfD) folgen.

