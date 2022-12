Infektionswelle bringt Kinderkliniken an Kapazitätsgrenze: „Wir machen dann eine Triage“

In den Notaufnahmen der Kinderkliniken ist oft zu entscheiden, wer schwerer krank ist und zuerst behandelt wird. Ein Mediziner schildert die Lage in Kempten.

05.12.2022 | Stand: 17:49 Uhr

Herr Dr. Jünger, wie viele Betten sind in der Kemptener Kinderklinik derzeit noch frei?

Hendrik Jünger: Wir sind komplett voll belegt. Wir haben sogar Patienten teilweise auf Erwachsenen-Stationen ausgegliedert. Das gab es bisher noch nie. Das Problem ist, dass es auch den Nachbarkliniken so ergeht und wir kaum Verlegungsmöglichkeiten haben.

Was macht die Lage derzeit so schwierig?

Jünger: Wir mussten Betten bereits vor Wochen aufgrund von Personalmangel reduzieren. Derzeit wären es sieben Betten weniger auf den Kinder-Normalstationen, die Reduktion ist jedoch aktuell trotz des fehlenden Personals aufgehoben, weil wir unserem Versorgungsauftrag sonst nicht gerecht werden könnten. Die Krankheitswelle, unter anderem aufgrund des RS-Virus, trifft nun auf eine angespannte Personalsituation. Wir bekommen teilweise sogar Patienten aus München, die dort nicht versorgt werden können.

Musste die Kinderklinik Kempten schon Kinder weiterschicken?

Jünger: Ja, das passiert regelmäßig. Oft sogar ein- bis zweimal die Woche. Wir sprechen uns aber mit den Nachbarkliniken ab. Je nachdem, wer gerade Platz hat, übernimmt dann gegebenenfalls Patienten. Die Zusammenarbeit funktioniert da im Allgäu sehr gut.

Sind dieses Jahr besonders viele Kinder am RS-Virus erkrankt?

Jünger: Eine Welle gibt es jedes Jahr zu dieser Zeit. Heuer ist sie aber besonders heftig. Denn nicht nur Säuglinge sind betroffen, sondern auch Drei- oder Vierjährige, die während der Pandemie nicht mit dem Erreger in Kontakt kamen. Dazu kommt: Es ist wirklich ein Flächenbrand entstanden. Die Welle gibt es an vielen Orten. Auch in Norddeutschland oder dem Nachbarland Frankreich.

Die Krankheitswelle hängt also mit der Pandemie zusammen?

Jünger: Das ist eine Hypothese. Die Kinderkliniken waren während der Pandemie weniger ausgelastet als üblich, die Fallzahlen waren deutlich geringer. Kinder hatten weniger soziale Kontakte, ihr Immunsystem hat sich deswegen nicht so sehr mit Erregern auseinandergesetzt. Jetzt bekommen das RS-Virus mehr Kinder gleichzeitig. Außerdem sind Kinder mit RS-Virus häufig deutlich kränker als sie es beispielsweise bei einer Erkrankung am Coronavirus waren.

Wann müssen Kinder, die am RS-Virus erkrankt sind, in die Klinik?

Jünger: Grundsätzlich sollten erkrankte Kinder unter einem Jahr stationär im Krankenhaus überwacht werden. Wenn Kleinkinder angestrengt atmen, apathisch sind und Fieber haben, dann muss zunächst der Kinderarzt aufgesucht werden. Unter anderem mittels Sauerstoffmessung stellt der dann fest, ob ein Krankenhaus-Aufenthalt notwendig ist.

Ist am Wochenende die Notaufnahme eine Option?

Jünger: Von 9 bis 16 Uhr gibt es den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung in den Räumen des Klinikums Kempten. Aufgrund der überlasteten Notaufnahme sollte man diesen Dienst möglichst primär aufsuchen. Aber ja, natürlich hilft dann auch nachts die Notaufnahme der Kinderklinik. Dort sind aber häufig lange Wartezeiten der Fall. Wir machen dann eine Triage. Wir ordnen ein, welche Kinder schwerer erkrankt und damit zuerst behandelt werden müssen. Und welches Kind noch warten kann.

Braucht es nun eine Maskenpflicht in Kitas?

Jünger: Nein, das halte ich nicht für sinnvoll. Es hilft ja nichts, das Immunsystem ein Leben lang vor allem zu schützen. Das setzt sich ohnehin jeden Tag mit Viren auseinander – und wird dadurch besser. Das Immunsystem muss eben trainiert werden. Und das ist in der Pandemie nur wenig passiert.

Was muss sich an der Situation der Kinderkliniken verbessern?

Jünger: Wir brauchen einen besseren Personaldeckel. Natürlich gibt es Phasen, da sind die Stationen geringer belegt. Aber eben immer wieder auch die Wellen, bei denen wir an unsere Grenzen kommen. Derzeit ist es ein zusätzliches Problem, dass coronapositives Personal durch die Quarantäne stets längerfristig ausfällt und durch ohnehin belastetes Personal ersetzt werden muss. Dieses Einspringen ist ein Teufelskreis. Die Verordnungen wurden zwar schon etwas gelockert. Man sollte meiner Meinung nach aber in bestimmten Notfall-Situationen stärker abwägen, welche Arbeiten auch mit entsprechenden Schutzmaßnahmen mit Infektion möglich sind. Wie immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit.

Wie steht es um die Finanzierung?

Jünger: Kinderkliniken sind meist nicht eigenständig wirtschaftlich. Ein Beispiel: Die Blutabnahme bei einem Erwachsenen dauert drei Minuten und wird von einer Pflegekraft oder einem Arzt erledigt. Bei einem Kleinkind sind oft drei Pfleger notwendig, um ein Kind festzuhalten. Das kann dann schon mal 20 Minuten dauern. Die Leistung und damit die Bezahlung ist aber in beiden Fällen die gleiche. Aber auch hier hat die Politik angekündigt, etwas zu ändern.

Zur Person: Privatdozent Dr. Hendrik Jünger ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin im Klinikverbund Allgäu in Kempten. Schwerpunkte: Neonatologie und Neuropädiatrie. Zuvor war Jünger in München tätig.