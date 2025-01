Das ist der wohl meist fotografierte Ort im Allgäu

Das Allgäu ist beliebt bei Urlauberinnen und Urlaubern und bietet zahlreiche Fotomotive. Kein Wunder also, dass es in den sozialen Netzwerken tausende Beiträge mit Bildern und Videos aus dem Allgäu gibt. Einige Regionen und Orte findet man dabei öfter als andere. Wir haben uns angeschaut, welche Orte im Allgäu am häufigsten als Hashtags verwendet wurden.

Das ist der beliebteste Instagram-Hotspot im Allgäu

Ungeschlagen auf Platz 1 steht der Bodensee. Insgesamt rund 2,6 Millionen Mal wurde der Hashtag #bodensee auf Instagram verwendet. Der Bodensee ist mit einer Fläche von etwa 536 Quadratkilometern der drittgrößte Binnensee Mitteleuropas und liegt im Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Bodensee-Städte sind etwa Konstanz, Friedrichshafen, Bregenz, Romanshorn oder Rohrschach. Auch die Allgäuer Stadt Lindau liegt am Bodensee. Der Hashtag #lindaubodensee wurde in 63.900 Beiträgen verwendet. Der Hafen auf der Lindau-Insel bietet viele Sehenswürdigkeiten wie den markanten Leuchtturm oder den bayerischen Löwen. Auch der Mangturm liegt direkt am Ufer. In der Innenstadt gibt es viele kleine Geschäfte und Cafés zu entdecken.

„Märchenschloss“ in Schwangau tausendfach fotografiert

Auf Platz 2 liegt - wohl wenig überraschend - das Schloss Neuschwanstein in Hohenschwangau bei Füssen. Der Hashtag #neuschwanstein wurde 559.000 Mal auf Instagram verwendet. Gäste aus dem Ausland verwenden wahrscheinlich auch den Hashtag #neuschwansteincastle, das in 288.000 Beiträgen erwähnt wurde. Das deutsche Pendant #schlossneuschwanstein wurde in 192.000 Beiträgen verwendet. Hält das Märchenschloss als Fotomotiv, was es verspricht?

Das Nachbarschloss Hohenschwangau wurde mit dem Hashtag #hohenschwangaucastle in 16.500 Beiträgen verwendet. Der Hashtag #hohenschwangau findet sich in 112.000 Beiträgen wider. Dieser wird aber nicht nur für das Schloss, sondern auch zur Verlinkung des Schwangauer Ortsteils Hohenschwangau verwendet.

Der Alpsee ist ein beliebtes Fotomotiv auf Instagram

Platz 3 müssen sich zwei Seen im Allgäu teilen: Der Hashtag #alpsee wurde insgesamt in 126.000 Beiträgen erwähnt. Auf den meisten Bildern ist zwar der Alpsee im Ostallgäu nahe der beiden Königsschlösser zu sehen, doch immer wieder gibt es auch Fotos, auf denen der Große Alpsee in Immenstadt zu sehen ist.

Ein Blick auf die Ortsmarken zeigt jedoch: Die Ortsmarke „Alpsee Hohenschwangau“ wurde bei 11.000 Beiträgen gesetzt, während die Ortsmarke „Immenstadt, Großer Alpsee“ nur bei über 500 Beiträgen gesetzt wurde. Welche beliebten Fotomotive es in den Alpen gibt, erfahren Sie hier.

Diese Städte und Gemeinden werden am häufigsten auf Instagram verlinkt

Zwar landet der Bodensee bei den Instagram-Hotspots im Allgäu auf Platz 1 - doch die Stadt Lindau kann sich nicht ganz durchsetzen. Bezogen auf die Zahl der Hashtags hat die Stadt Kempten die Nase vorn. Das sind die beliebtesten Allgäuer Städte und Gemeinden auf Instagram:

#kempten: 427.000 Beiträge #lindau: 426.000 Beiträge #füssen: 374.000 Beiträge #oberstdorf: 345.000 Beiträge #memmingen: 289.000 Beiträge #fischen: 279.000 Beiträge #schwangau: 163.000 Beiträge #kaufbeuren: 157.000 Beiträge #sonthofen: 90.000 Beiträge #wangen: 77.600 Beiträge #immenstadt: 70.400 Beiträge #oberstaufen: 69.400 Beiträge #mindelheim: 69.300 Beiträge #lindenberg: 50.500 Beiträge #marktoberdorf: 46.600 Beiträge

Alle Angaben ohne Gewähr, Stand: 14. Januar 2025.