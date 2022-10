An diesen Orten im Allgäu kann man tolle Fotos machen oder einfach nur die Aussicht genießen

Seen, Bergpanoramen und Märchenschlösser: Im Allgäu gibt es zahlreiche Fotomotive. An diesen 7 Orten können Sie schöne Bilder machen oder die Aussicht genießen.

30.10.2022 | Stand: 07:13 Uhr

Das Allgäu ist nicht umsonst eine beliebte Region bei Urlauberinnen und Urlaubern: Es bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich kulturell und sportlich auszutoben. Im Allgäu gibt es aber auch viele "Instagrammable Places", wo man tolle Fotos schießen oder einfach mal innehalten und die Aussicht genießen kann. Wir haben die Fotografen unserer Redaktion gefragt, wo man in der Region besonders tolle Ausblicke findet und das sind ihre Empfehlungen.

Lechfall in Füssen

Der Lechfall in Füssen (Landkreis Ostallgäu) ist ein in ganzer Breite überströmtes Stauwehr. Hier stürzt der Lech über Stufen zwölf Meter in die Tiefe. Das Naturdenkmal gehört zu Bayerns schönsten Geotopen. Vor Ort kann man zwar kaum sein eigenes Wort verstehen, aber der Lechfall ist dennoch einen Besuch wert.

Einen guten Blick auf den Lechfall in Füssen hat man zum Beispiel von der alten Lechbrücke oder von dem schmalen Maxsteg aus. Ein Ausflug zum Lechfall kann auch mit einem Besuch der Füssener Altstadt verbunden werden.

Zu jeder Jahreszeit ein tolles Fotomotiv: Der Lechfall in Füssen. Bild: Benedikt Siegert

Riedberger Horn bei Balderschwang

Vom Riedberger Horn (1787 Meter) im Oberallgäu bietet sich ein toller Blick auf die Allgäuer Berge sowie den Bodensee. Das Riedberger Horn ist der höchste Berg der Hörnergruppe in den westlichen Allgäuer Alpen. Beim Aufstieg auf das Riedbeger Horn handelt es sich um eine leichtere Tour. Ab Grasgehren braucht man etwa 45 Minuten zum Gipfel. Das Riedberger Horn ist im Winter mit Tourenski oder Schneeschuhen begehbar.

Vom Riedbeger Horn aus hat man eine schöne Rundumsicht auf die Allgäuer Berge und den Bodensee. Bild: Mathias Wild

Mariaberg in Kempten

Im Westen der Stadt Kempten liegt auf etwa 900 Metern Höhe der Mariaberg. Von dort aus hat man eine gute Sicht über Kempten, das südliche Allgäu und die Allgäuer Alpen.

Es gibt zahlreiche Wanderwege, die auf den Mariaberg führen, zum Beispiel von Stiftallmey, Rothkreuz, Ahegg, Ermengerst, Heiligkreuz oder Thingers. Der Aufstieg dauert etwa eine halbe Stunde. Am Berg befindet sich die Mulzer Föhre, ein freistehender Baum, der als Naturdenkmal gilt. Die höchste Erhebung heißt Höhenegg, die mit einer Höhe von 915 Metern zugleich auch die höchste Erhebung der Stadt Kempten ist.

Auf dem Mariaberg in Kempten befindet sich das Naturdenkmal Mulzer Föhre, ein freistehender Baum. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Uferpromenade am Hopfensee

Der Hopfensee im Füssener Ortsteil Hopfen am See wird auch als "Riviera des Allgäus" bezeichnet. Er gilt als einer der wärmsten Voralpenseen. Auf dem Hopfensee kann man Segeln, Surfen oder Boot fahren. An Land trifft man am Hopfensee Radfahrer und Spaziergänger.

Von der Promenade des Hopfensees bietet sich ein Panorama der Allgäuer, Lechtaler, Tannheimer und Ammergauer Alpen. Auch auf Schloss Neuschwanstein kann man einen Blick erhaschen.

Wer wie unser Fotograf Benedikt Siegert seine Drohne am Hopfensee steigen lässt, dem bieten sich aus der Luft ganz neue Perspektiven auf den See im Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert

Illerschleife bei Bad Grönenbach

Ebenfalls schöne Ausblicke am Wasser gibt es an der Illerschleife in Rothenstein bei Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu). Auf dem Weg oben am Steilhang über der Iller hat man wunderbare Ausblicke auf die Illerschleife und den Wald. Direkt am Wasser kann man auf die Natur rundum blicken.

Bei Rothenstein nahe Bad Grönenbach im Unterallgäu hat man einen tollen Ausblick auf die Illerschleife. Bild: Olaf Schulze (Archivbild)

Reuterwanne bei Wertach

Die Reuterwanne (1541 Meter) liegt bei Wertach im Oberallgäu, an der Grenze zu Jungholz in Österreich. Der Aufstieg dauert je nach Variante ein bis zwei Stunden. Die Tour ist bei Wanderern als Feierabendtour beliebt, im Winter bietet sich eine Skitour oder eine Schneeschuhwanderung an. Von der Reuterwanne aus bietet sich ein traumhafter Blick auf die Allgäuer Bergwelt - in der anderen Richtung kann man bis zum Bodensee sehen.

Von der Reuterwanne bei Wertach (Oberallgäu) genießt man einen fantastischen Blick auf die Allgäuer Bergwelt und den Bodensee. Bild: Mathias Wild

Uferpromenade des Forggensees am Festspielhaus Neuschwanstein

In königlicher Lage direkt am Forggensee liegt das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Für den Bau des Musiktheaters wurde extra eine Halbinsel künstlich angelegt. Von der Uferpromenade aus hat man einen fantastischen Blick auf Schloss Neuschwanstein und die Berge. Der romantische Barockgarten lädt zum Verweilen und Aussicht genießen ein.

Der Blick vom Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen auf den Forggensee, die Berge und Schloss Neuschwanstein. Bild: Benedikt Siegert

