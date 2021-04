Intensivstationen im Allgäu: Lage sehr angespannt

Deutlich mehr Corona-Patienten, Ärtze fordern harten Lockdown. Kaufbeurer Mediziner: „Wir sind nicht mehr weit entfernt von einer Triage-Situation.“

13.04.2021 | Stand: 18:33 Uhr

„Bei uns herrscht Alarmstufe rot, ich kann nicht nachvollziehen, dass es noch politische Diskussionen gibt“, sagt Dr. Marcus Koller, Ärztlicher Direktor des Klinikums Kaufbeuren. In seinen Augen ist die Sache klar: „Auch wenn es keiner mehr hören kann, wir brauchen sofort einen harten Lockdown.“ Dafür spricht sich auch Dr. Florian Wagner, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum Kempten, aus.

In Kaufbeuren sind derzeit alle 16 Intensivbetten belegt, sagt Koller. In elf Betten lägen Covid-Patienten. „Allmählich stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenzen.“ Und der Gipfel sei noch nicht erreicht, mit dem Höchststand werde Ende April oder Anfang Mai gerechnet. „Wir versuchen, weitere Intensiv-Kapazitäten zu schaffen.“ Beispielsweise würde die Überwachungsstation, auf der in der Regel Patienten nach größeren Eingriffen betreut werden, umfunktioniert. Dort seien Beatmungsgeräte und Monitore vorhanden. „Das größerer Problem ist das Personal.“

Mehr Intensiv-Betten

In Kempten werden die Intensiv-Kapazitäten laut Wagner ebenfalls ausgeweitet. Derzeit würden im Schnitt zwischen fünf und acht Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt. „Das sind deutlich mehr als in der zweiten Welle“, sagt der Mediziner. Im gesamten Klinikverbund Allgäu, zu dem die Häuser in Kempten, Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf, Ottobeuren und Mindelheim gehören, wurden gestern 51 Corona-Patienten verzeichnet, 14 davon lagen auf der Intensivstation. Aktuell wird Personal aus dem OP eingearbeitet, denn dort sind Arbeit und Ausbildung ähnlich wie auf der Intensivstation, sagt Wagner. Um ausreichend Mitarbeiter und Betten zur Verfügung zu haben, fänden auch keine planbaren Eingriffe mehr statt. Operationen wie unkomplizierte Leistenbrüche würden verschoben, dringende Eingriffe wie Krebsoperationen fänden aber nach wie vor statt.

So wird es auch in Kaufbeuren gehandhabt. Was Wagner und Koller ebenfalls unisono berichten: Die Verlegung von Intensiv-Patienten innerhalb des Allgäus sei kaum mehr möglich. Am vergangenen Freitag waren laut Koller in der gesamten Region lediglich noch drei Intensivbetten frei, am gestrigen Dienstag waren es zehn. „Die Ausweitung der Kapazitäten ist nicht endlos möglich“, mahnt Koller.

Kommt die Triage?

Ist die Grenze erreicht, müsse im Einzelfall geklärt werden, wer noch beatmet wird und wer nicht. „Wir sind nicht mehr weit entfernt von einer Triage-Situation“, sagt der Kaufbeurer Mediziner. Im Zweifel müsse dann das Ethik-Komitee entscheiden. „Das Hauptkriterium ist dabei, wie gut die Chancen sind, dass die betroffene Person überlebt und das Krankenhaus auf zwei Beinen verlassen kann.“ Wenn die Fallzahlen weiter so rasant stiegen wie in den vergangenen zwei Wochen, sei eine Triage „nicht ausgeschlossen“. Das Klinikum Kaufbeuren sei zumindest auf eine solche Situation vorbereitet. Einen Plan für den Fall der Fälle gibt es laut Wagner auch in Kempten. „Momentan denken wir darüber aber nicht nach.“ Die Lage im Intensiv-Bereich sei zwar „sehr angespannt“, aber bei weitem noch nicht so dramatisch, dass die Triage nötig wäre.

Dennoch sind sich die Mediziner einig: Ein harter Lockdown könne jetzt helfen, den Anstieg der Fallzahlen zu bremsen und Zeit zu gewinnen. Zeit, in der mehr Menschen geimpft werden können. „Impfungen sind das Licht am Ende des Tunnels“, sagt Koller. Wichtig sei jetzt vor allem, so viele Erstimpfungen wie möglich durchzuführen, denn schon diese böten einen Schutz vor schweren Verläufen.

