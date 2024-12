Diese Menschen im Allgäu haben uns 2024 besonders bewegt

Auch 2024 gab es wieder jede Menge bewegende Geschichten im Allgäu. Ein Älpler erzählt, wie er von einem Blitz getroffen wurde. Eine Witwe kämpft verzweifelt darum, dass der Tod ihres Mannes am Mont Blanc anerkannt wird. Eine Dorf-Hebamme erinnert sich an früher. Das Video eines jungen Busfahrers geht viral. Hier eine Auswahl von Porträts, die 2024 auf allgäuer-zeitung.de besonders oft gelesen wurden.

Zwei Ostallgäuer Freunde übernehmen die Bad Kissinger Hütte

Liam Moore und Johannes Erd sind von der spontanen Sorte Mensch. Als sie im April eine Stellenanzeige des Deutschen Alpenvereins lasen, in der ein neuer Pächter für die bekannte Bad Kissinger Hütte im Tannheimer Tal gesucht wurde, bewarben sich die beiden 28-jährigen Freunde spontan. Prompt erhielten sie die Zusage. Beide hatten bereits Hüttenerfahrung und sie ergänzen sich. Die ganze Geschichte lesen Sie hier. Unterstützung erhielten sie auch von Liams Schwester Amy. Mittlerweile steht fest: Im nächsten Jahr wollen sie die Hütte weiter bewirtschaften.

Liam Moore und Johannes Erd haben die Bad Kissinger Hütte im Mai 2024 übernommen. Foto: Marina Kraut (Archivbild)

Alte Dorf-Hebamme erinnert sich: Mit dem Moped zur Entbindung

Das Wunder der Geburt fasziniert sie bis heute: Sieglinde Mayer aus Missen im Oberallgäu war bei 1000 Geburten dabei. Die 88-Jährige erinnert sich an schier unglaubliche Geschichten. Etwa wie sie mit dem Moped zur Entbindungen düste. Oder wie sie bei heftigem Schneefall eine Schwangere mit dem Hornschlitten und der Hilfe ihres Mannes von einem entlegenen Weiler zur Hauptstraße brachten.

Hebamme Sieglinde Mayer arbeitete ab 1957 als Dorfhebamme in Missen. Foto: Tobias Schuhwerk, Familienalbum Mayer (Archivbilder)

Video von jungem Allgäuer Busfahrer geht viral

Überall in Deutschland werden Busfahrerinnen und Busfahrer händeringend gesucht. Gibt es denn keine jungen Leute mehr, die sich für diesen Beruf interessieren? Dieser Frage ging unsere Redaktion nach - und traf einen jungen Mann, der Feuer und Flamme fürs Busfahren ist: Felix Denghel darf mit nur 18 Jahren bereits einen Linienbus steuern - und ist damit einer der jüngsten Busfahrer Deutschlands. Vor und während der Ausbildung setzte er auf einen besonderen Trick, den wir im Video vorstellten. Dafür gab es allein bei Insta über 13.000 Likes für den Allgäuer. Das Video selbst wurde über eine Million Mal aufgerufen.

Alix von Melle verstreut Asche des tödlich verunglückten Bergsteigers Luis Stitzinger auf Siebentausender

„Die Berge haben mir alles genommen und doch so viel gegeben.“ Das sagt die bekannte Bergsteigerin Alix von Melle, die vor eineinhalb Jahren ihren langjährigen Partner Luis Stitzinger auf tragische Weise verlor: Im Alter von 54 Jahren verunglückte der Allgäuer tödlich am dritthöchsten Berg der Welt, dem Kangchenzönga. Im Herbst 2024 nahm Alix von Melle auf bewegende Art und Weise Abschied von ihrem Partner: Sie verstreute seine Asche auf dem über 7000 Meter hoch gelegenen Dhaulagiri VII in Nepal im Himalaya-Gebirge. Wie es ihr heute geht, lesen Sie im großen Interview.

Alix von Melle nahm auf einem Siebentausender Abschied von ihrem verstorbenen Mann, dem Bergsteiger Luis Stitzinger. Foto: privat, Alix von Melle

Auf Rekordjagd: Sonthofer spielen 192 Stunden am Stück Schafkopf

In Sonthofen im Allgäu fand im August eine ungewöhnliche Weltrekord-Jagd statt: Sechs Oberallgäuer spielten 192 Stunden am Stück ohne Unterbrechung Schafkopf und haben damit vermutlich den am längsten gespielten Spielkartenmarathon der Welt gemeistert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielten sage und schreibe 7500 Schafkopf-Partien. Und hoffen auf eine Bestätigung für den Schafkopf-Weltrekord einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Mehr über die kuriose Aktion von Gerry Krenn, Theresa und Claudia Braunmüller, Christian Blanz, Tobias und Markus Huber lesen Sie hier.

Von links: Claudia Braunmüller, Gerry Krenn, Christian Blanz, Tobias Huber, Theresia Braunmüller und Markus Huber bejubeln 192 Stunden Schafkopf am Stück. Foto: Martina Diemand (Archivbild)

Mutige Jugendliche retten Senioren vor dem Ertrinken

Drei Jugendliche retteten im Sommer am Kuhstallweiher bei Marktoberdorf einen Mann vor dem Ertrinken. Der 84-Jährige hatte sich in Wasserpflanzen verfangen. Auch einer der Retter gerät in Gefahr. Wie sie die Rettungsaktion am Kuhstallweiher erlebten, erzählten die jungen Helden Tobias Opitsch, Niklas Thuy und Clemens Hampp unserer Reporterin Felicitas Straßer.

Tobias Opitsch (von links), Niklas Thuy und Clemens Hampp retteten einen 84-Jährigen vor dem Ertrinken. Foto: Felicia Straßer (Archivbild)

Nach Unglück am Mont Blanc: Witwe kämpft darum, dass Tod ihres Mannes anerkannt wird

Bei einem Unglück am 5. August Mont Blanc du Tacul in den französischen Alpen gehörte der 30-jährige Simon aus Nesselwang zu den Todesopfern. Als ob dieser Schicksalsschlag nicht schon genug wäre, machen der Witwe Carmen S. nun auch die Mühlen der Bürokratie zu schaffen. Bislang wurde der Leichnam ihres Mannes nicht entdeckt. Das bedeutet: Viele vertragliche Verpflichtungen, die ihr Partner eingegangen ist, bestehen einfach weiter. So gehen vom gemeinsamen Konto monatlich mehrere hundert Euro für die private Krankenversicherung ab. Wie sie der Allgäuer Hilfsfonds nun unterstützt, lesen Sie hier.

Carmen S. aus Nesselwang kämpft darum, dass ihr am 5. August 2024 am Mont Blanc tödlich verunglückter Ehemann Simon für tot erklärt wird. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

„Zu viel Bürokratie“: Steuerberater schließt Kanzlei

An Bürokratie sind Steuerberater gewöhnt. Doch irgendwann kann es selbst ihnen zu viel werden. So geschehen bei Martin Lochbihler aus Füssen. Mit 47 Jahren kündigte er im Juni seine Kanzlei auf und startet beruflich neu durch. „Die Bürokratie in unserem Land hat ein Wachstum erreicht, das erschreckend ist“, sagte er im Gespräch mit unserer Reporterin Marina Kraut. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Steuerberater Martin Lochbihler aus Füssen startet beruflich neu durch. Foto: Marina Kraut/Oliver Berg, dpa (Symbolbild)

Älper wird von Blitz getroffen: So kämpft sich Andi Vogler zurück ins Leben

Er wollte nur nach den Schafen schauen, als plötzlich ein Gewitter aufzog: Alphirte Andi Vogler aus Hinterstein wurde vor zweieinhalb Jahren in den Allgäuer Alpen von einem Blitz getroffen. Der 61-Jährige kann sich seither nur noch eingeschränkt bewegen. Wie Andi Vogler sein Schicksal meistert - und was ihm Kraft gibt, lesen Sie hier.

Andi Vogler bleibt optimistisch: Nach dem Blitzschlag kämpft er sich zurück ins Leben. Foto: Tobias Schuhwerk (Archivbild)

Von der Stewardess zur Hüttenwirtin: Katharina Ellmann vom Gasthof Einödsbach

Als Stewardess lernte Katharina Ellmann die weite Welt kennen. Dann kehrte sie zurück in ihre Heimat und übernahm den Familiengasthof in Einödsbach auf 1142 Metern Höhe. Genau dort war sie mit ihren vier Geschwistern aufgewachsen. Der zu Oberstdorf gehörende Ort gilt als südlichste Siedlung Deutschlands, die ganzjährig bewohnt ist. Über ihr Leben am Berg und die Probleme des Hauses.

Katahrina Ellmann hat den Gasthof Einödsbach im Jahr 2007 von ihren Eltern übernommen. Foto: Kevin Bury (Archivbild)

Katja Geretschuchin zieht zu ihrem „Bachelor“ Dennis Gries ins Allgäu

Große Freude herrschte im September bei „Bachelor“ Dennis Gries aus Kempten: Nachdem er in der RTL-Kuppelshow zu seiner Katja gefunden hatte, wagten die beiden nach einer anfänglichen Fernbeziehung den nächsten Schritt. Katja zog zu ihm ins Allgäu. „Der richtige Zeitpunkt ist jetzt“, teilte die beiden mit. Mehr über Dennis Gries und Katja Geretschuchin lesen Sie hier.

„Bachelor"-Gewinnerin Katja Geretschuchin zog zu ihrem Partner Dennis Gries nach Kempten. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Allgäuerin nimmt 100 Kilo ab: „Wie ein neues Leben“

Sie spricht von einem „unglaublichen Gefühl“: Aline Wiesner aus Lindau hat 100 Kilo abgenommen. Vor einigen Jahren wog sie 183 Kilogramm. Dann begann sie eine Diät. Mit viel Disziplin schaffte sie das schier Unmögliche. Nach unserer Auftakt-Berichterstattung war die sympathische 38-Jährige auch zu Gast bei den „Köpfen 2024“, dem Jahresrückblick unserer Redaktion. Dort schilderte sie Moderator Helmut Kustermann ihr Erfolgsrezept.

Aline Wiesner nahm mit ärztlicher Hilfe über 100 Kilo ab. Heute fühlt sich die 38-Jährige wohl in ihrem Körper. Foto: Aline Wiesner (Archivbilder)

Jagd-Streit um Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp

Er ist einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands: Nach mehr als einem halben Jahrhundert als Trigema-Chef übergab Wolfgang Grupp Anfang des Jahres die Firmenleitung an seine Kinder. Für Schlagzeilen sorgte er dennoch immer wieder, beispielsweise in dem er die Wirtschaftspolitik der Ampel-Regierung kritisierte. Eher unerfreulich für den Erfolgs-Entrepreneur waren Turbulenzen rund um sein Jagdgebiet. Der Missener Jagdvorsteher unterstellte im Juni Wolfgang Grupp eine „schlimme Misswirtschaft“ und sprach von einem „Saustall“. Grupp reagierte mit dieser Ankündigung.

In Missen-Wilhams ist der Konflikt ums Rotwild neu aufgeflammt. Foto: Sebastian Gollnow, dpa / Boris Roessler, dpa / Montage: AZ

Allgäuerinnen starten Spendenaktion für „Defis“ - Ergebnis überwältigt

Fünf weitere Defibrillatoren für den Waltenhofener Teilort Niedersonthofen: Das haben Sonja Bingger und Christine Heimerdinger mit einer Spendenaktion möglich gemacht. Nachdem ein junger Mann mit solch einem Gerät gerettet werden konnte, sammelten sie Spenden und bekamen sage und schreibe 20.000 Euro zusammen. Wie es danach weiterging, lesen Sie hier.

Sonja Bingger (links) und Christine Heimerdinger haben in Niedersonthofen Spenden für Defibrillatoren gesammelt. Foto: Kerstin Futschik (Archivbild)

Mit 102 Jahren zog sie aus dem Altersheim aus: So geht es Oma Martha

Ihre Geschichte rührte viele: Mit 102 Jahren zog Martha Goth aus Kaufbeuren vor einem Jahr aus einem Altenheim aus - in eine eigene Wohnung. Jetzt besuchte sie unser Reporter Tobias Schuhwerk und war erstaunt, wie fit die mittlerweile 104-Jährige ist. Zu ihrem Alltag gehören Kraftübungen für Füße und Beine an einem Pedal-Gerät. „Seit ich wieder alleine wohne, geht es mir viel besser“, verriet ihm die Seniorin.

Allgäuerin will ohne Abitur Ärztin werden: Büffeln für den großen Traum

Katharina Kovacs aus Kaufbeuren will Ärztin werden. Ohne Abitur und über die Landarztquote kommt sie ihrem Traum näher. Wie es ihr nach zwei Semestern geht, verriet die 26-Jährige unserem Reporter Felix Futschik. Zudem ging es um die Frage, was es mit der Landarztquote auf sich hat.

Katharina Kovacs aus Kaufbeuren will nach ihrem Studium als Ärztin arbeiten. Foto: Felix Futschik (Archivbild)/Tom Weller, dpa (Symbolbild)