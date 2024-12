Von Sting bis Oliver Pocher: Diese Promis waren 2024 im Allgäu zu Gast

Ob für Konzerte, Jubiläen, Festivals, Märkte oder Interviews: Im Jahr 2024 zog es viele prominente Gesichter ins Allgäu. Musiker, Sportler, Politiker, Rapper, oder Comedians - diese Stars waren im Jahr 2024 in der Region zu Gast:

Promi-Rückblick: Bekannte Comedians 2024 im Allgäu

Gleich drei der bekanntesten deutschen Comedians gaben sich 2024 die Ehre und kamen ins Allgäu. Während Bülent Ceylan und Helge Schneider in der Bigbox in Kempten auftraten und dem Publikum Lacher um Lacher bescherten, war Oliver Pocher privat in der Region. Pocher, der offenbar nicht nur Comedian, sondern auch Techno-Fan ist, tanzte zum Sound von Boris Brejcha auf dem Ikarus-Festival.

Helge Schneider in der Bigbox in Kempten Foto: Matthias Becker

Ikarus und Heroes bringen Musik-Prominenz ins Allgäu

Natürlich brachten auch die Festivals im Allgäu 2024 massenhaft angesehene und berühmte Musiker und DJs in die Region. Beim Ikarus-Festival waren das Elektro-Größen wie Charlotte de Witte oder Dimitri Vegas & Like Mike. Während das Heroes-Festival in Buchenberg die Prominenz der deutschen Rapper wie Sido, Kool Savas, Samra oder Gzuz ins Allgäu lockte.

Sido tritt beim Heroes Festival in Buchenberg auf. Foto: Ralf Lienert

Andrea Berg und Sting begeistern beim Königswinkel Open Air 2024

Beim Königswinkel Open Air 2024 in Füssen kamen dann Schlager- und Pop-Fans auf ihre Kosten. Am 2. August spielte hier - mit Schloss Neuschwanstein im Hintergrund - Schlagerstar Andrea Berg auf. 4000 Zuschauer ließen sich von der Musik mitreißen - genau wie bei einem anderen weltbekannten Künstler. Auch der 72-jährige Weltstar Sting zeigte beim Königswinkel Open Air vor 9500 Zuhörern, dass er immer noch Auftritte voller Power hinlegen kann.

Andrea Berg sang 2024 vor 4000 Fans am Festspielhaus Neuschwanstein. Foto: Benedikt Siegert

Konzerte von Cro, Christina Stürmer und James Blunt

Außer auf den Festivals gaben mehrere Musikgrößen im Jahr 2024 Konzerte im Allgäu. In der Bigbox in Kempten traten unter anderem diese Stars auf:

Der britische Sänger und Songwriter James Blunt tritt in der Bigbox auf. Foto: Ralf Lienert

Politiker 2024 im Allgäu

Doch es waren nicht nur die Musiker, die sich 2024 im Allgäu sehen ließen. Auch Politiker kamen in die Region - aus unterschiedlichen Gründen. Markus Söder war des Öfteren im Allgäu zu Besuch. Der bayerische Ministerpräsident kam zum Beispiel zum Doppeljubiläum im Allgäu Skyline Park, als Joachim Löwenthal seinen 70. Geburtstag und das 25-jährige Bestehen „seines“ Parks feierte.

Erst kürzlich bummelte Söder dann über den Hafenweihnachtsmarkt in Lindau. Ex-CDU-Kanzler-Kandidat Armin Laschet besuchte die Region ebenfalls. Allerdings für ein Interview in Scheidegg, in dem er gegenüber unserer Redaktion Klartext sprach.

Benefiz-Gala von Tennis-Star Zverev bringt Promis ins Allgäu

Auch sportliche Größen zeigten sich im Jahr 2024 im Allgäu. Besonders die Benefiz-Gala von Tennis-Profi Alexander Zverev in Weiler mit einem Showmatch im Tannenhof brachte bekannte Sportler und Promis in die Region. Neben Zverevs Partnerin Sophia Thomalla, TV-Moderatorin, Schauspielerin und Modelm waren 2024 auch Bundesliga-Schiedsrichter Dr. Felix Brych und der frühere Bayern-Stümer Giovanne Elber in den Tannenhof gekommen.

Ex-Radprofi Tobias Steinhauser aus Scheidegg und Taliso Engel, Paralympics-Sieger im Schwimmen, waren ebenfalls dabei. Obendrein standen Schauspieler Mark Keller (unter anderem bekannt aus „Der Bergdoktor“) und sein Kollege Herbert Knaup (unter anderem „Kluftinger“) auf der Liste der Promis.

Alexander Zverev spielte ein Showmatch im Tannenhof in Weiler und brachte verschiedene Prominente wie Herbert Knaup, Giovane Elber, Dr. Felix Brych und Mark Keller mit. Foto: Lukas Huber

Bayern-Profi Raphael Guerreiro kommt nach Seeg

Noch im Dezember besuchte dann ein weiterer prominenter Sportler das Allgäu. Nämlich Bayern-Profi Raphael Guerreiro. Er kam am 15. Dezember zur Weihnachtsfeier des Bayernfanclubs „OAL-Power-Beichelstein“ nach Seeg.