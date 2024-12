THWler geben Einblicke zum Einsatz um Haus-Explosion

Wenn Klaus Liepert und Stephan Zettler vom Technischen Hilfswerk an einen Sommertag in Memmingen zurückdenken, dann fallen ihnen prägende, schlimme Eindrücke ein. Im Stadtteil Kalkerfeld explodierte damals ein Haus. Ein 17-Jähriger kam bei dem Unglück ums Leben. Das ganze Ausmaß des Unglücks konnten die beiden erst erfassen, als sie vor Ort waren: Ein Haus war weg. Trümmer lagen über 400 Meter verteilt.

Jahresrückblick „Unsere Köpfe 2024“ bei der Allgäuer Zeitung

Der Jahresrückblick „Unsere Köpfe 2024“ lief am Donnerstag, 12. Dezember, im Allgäuer Medienzentrum in Kempten über die Bühne. Unter den Gästen des Abends waren auch die beiden Einsatzleiter, die bei der verheerenden Hausexplosion in Memmingen halfen. Zudem waren zwei Landwirte geladen, die auf die Bauernproteste zurückblickten. Und eine Lindauerin erzählte von ihrem erfolgreichen Kampf gegen die Pfunde: Sie hat 100 Kilo abgenommen.

Helmut Kustermann, Moderator des Abends und Mitglied der Redaktionsleitung der Allgäuer Zeitung, begrüßte die Zuschauerinnen und Zuschauer. Erstmals waren dies heuer die Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung.

Eine ausführliche Berichterstattung folgt.