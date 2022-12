Diese Promis aus Politik, Sport und Fernsehen waren 2022 im Allgäu

Im Jahr 2022 waren viele Prominente aus Politik, Sport und dem künstlerischen Bereich im Allgäu. Ein Jahresrückblick: Diese Promis waren in der Region.

31.12.2022 | Stand: 07:45 Uhr

Im Jahr 2022 kamen viele Prominente ins Allgäu - zum Urlaub machen, zum Sporteln oder aus beruflichen Gründen. Wir wollen auf die vergangenen Monate zurückblicken und uns anschauen, welche Promis aus der Politik, dem Fernsehen oder dem Sport die Region dieses Jahr besucht haben.

Kanzler Olaf Scholz und seine Frau machen Allgäu-Urlaub in Nesselwang

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Frau Britta Ernst haben im Juli und August 2022 Urlaub im Allgäu gemacht. Sie haben eine Ferienwohnung in Nesselwang im Landkreis Ostallgäu gemietet. Dort haben sie unter anderem eine Wanderung zum Nesselwanger Hausberg, der Alpspitz (1575 Meter), gemacht oder die Bad Kissinger Hütte auf 1792 Metern Höhe am Fuße des Aggensteins besucht. Im Sommer 2021 waren der Kanzler und seine Frau ebenfalls zu Besuch im Allgäu, doch damals wurde ihr Urlaub durch die Flutkatastrophe im Ahrtal jäh unterbrochen.

Kanzler Scholz war längst nicht die einzige Polit-Prominenz, die dieses Jahr Urlaub in der Region machte. Die Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) machte im Februar 2022 eine Woche lang Ski-Urlaub in Oberstaufen. Baerbock sei ganz begeistert von der familiären Atmosphäre, dem lebendigen Ortskern und dem familienfreundlichen Skigebiet gewesen.

Annalena Baerbock (M.) machte mit ihrer Familie Skiurlaub im Allgäu. In Oberstaufen traf sie Bürgermeister Martin Beckel und Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff. Bild: Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH

Bayerns Ministerpräsident macht Urlaub im Allgäu

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte im Sommer 2022 Urlaub im Allgäu - genauer gesagt in Oberstaufen im Oberallgäu. Im August zeigte er sich auf Facebook beim Radeln in der Region. Zuvor hatte er die Allgäuer Festwoche in Kempten eröffnet und im Anschluss die Wirtschaftsmesse besucht.

In Memmingen war Söder in diesem Jahr sogar mehrmals. Er hat die Schirmherrschaft für die historische Wallenstein-Woche 2022 übernommen und war beim Auftakt der Woche am Sonntag, 25. Juli, dabei. Am 1. Dezember 2022 kam Söder zu "Unsere Köpfe 2022", dem Jahresrückblick der Allgäuer Zeitung, nach Memmingen.

Auch der bayerische Wirtschaftsminister und Söders Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) war dieses Jahr zu Besuch auf der Allgäuer Festwoche. Am Messestand der Allgäuer Zeitung sprach er mit unserer Redaktion in einem exklusiven Interview über Themen wie die Gaskrise, die Windkraft im Allgäu und PV-Anlagen.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Mitte) zu Besuch auf der Allgäuer Festwoche. Unser Foto zeigt ihn mit Uli Hagemeier (links), Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung, und Markus Raffler, stellvertretender Redaktionsleiter. Bild: Ralf Lienert

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am 23. Dezember eine Unterkunft für Geflüchtete in Kempten besucht. "Mich erfüllt es mit Stolz und tiefer Dankbarkeit, was so viele in unserem Land, in den Kommunen, im Ehrenamt leisten. Sie alle zeigen, dass wir ein solidarisches Land sind", schrieb sie nach ihrem Besuch auf Facebook.

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau spricht bei Demo gegen den Krieg in der Ukraine

Die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) sprach am 4. März 2022 bei einer Demonstration in Memmingen. Die Kundgebung gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben die Memminger Linken und ein Aktionsbündnis aus politischen Parteien, sozialen und kirchlichen Organisationen, Vereinen und Gewerkschaften organisiert.

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) hat im März 2022 auf einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine gesprochen. Bild: Thomas Weigert

Ex-Bundespräsident Joachim Gauck hält Vortrag in Memmingen

Ex-Bundespräsident Joachim Gauck hat am 22. November einen Vortrag in Memmingen gehalten. Er las in der Martinskirche aus seinem Buch "Toleranz: einfach schwer". Bei seinem Vortrag sprach Gauck über Freiheit, die AfD und zeigte eine klare Haltung zum Krieg in der Ukraine: "Da gibt es ganz klar Täter und Opfer."

Joachim Gauck hätte ursprünglich im Mai 2022 zur Verleihung des "Memminger Freiheitspreises 1525" nach Memmingen kommen sollen. Diesen Termin musste der 82-Jährige allerdings krankheitsbedingt absagen.

Der "Memminger Freiheitspreis 1525" ging in diesem Jahr an den Autor und Journalisten Heribert Prantl. Die Laudatio bei der Preisverleihung am 21. Mai 2022 in Memmingen hielt Norbert Lammert (CDU), früherer Bundestagspräsident. Er lobte Prantl als einen "Hohepriester der Grundrechte".

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, stattete dieses Jahr einem ganz besonderem FC Bayern-Fan in Oberstaufen einen Besuch ab. Im Juli 2022 besuchte er Margareta Treutler, die mit 109 Jahren das älteste Fanclub-Mitglied des FC Bayern München ist. Während seines Aufenthalts im Seniorenzentrum St. Elisabeth nahm sich Hoeneß ausführlich Zeit für Gespräche.

Lutz van der Horst für Dreh der "Heute-Show" in Wildpoldsried

Comedian Lutz van der Horst war im März 2022 mit einem Team des ZDF für die Satire-Sendung "Heute-Show" in Wildpoldsried (Oberallgäu) unterwegs. Im Energiedorf drehten sie einen Beitrag zur Energiekrise. Darin nahm er die Region und die Allgäuer mit einem Augenzwinkern aufs Korn. Er zollte aber auch Respekt für die Leistungen und die Innovationskraft in Wildpoldsried.

Auf Tuchfühlung mit dem Allgäuer Braunvieh: Ganz wohl fühlt sich Lutz van der Horst dabei nicht. Bild: Stephan Michalik

Zahlreiche Promis übernachteten im November 2022 in Lindau (Bodensee). Sie waren für die ZDF-Sendung "Wetten, dass...?" angereist, die am 19. November aus Friedrichshafen am Bodensee ausgestrahlt wurde. Im Hotel "Bayerischer Hof" in Lindau übernachteten unter anderem die Moderatoren Thomas Gottschalk und Michelle Hunzicker. Daneben verbrachten auch Schauspieler Christoph Maria Herbst und Lilly Krug sowie die Fußballerin Alexandra Popp die Nacht in dem Hotel. Über einen prominenten Gast herrscht Unklarheit. Ein Mann huschte im Dunkeln mit Security aus dem Hinterausgang des Hotels. War das Robbie Williams oder John Malkovich?

Zeppelin-Musical im Festspielhaus lockt zahlreiche Stars nach Füssen

Zur Wiederaufnahme des Zeppelin-Musicals im Festspielhaus Neuschwanstein kamen im Mai 2022 zahlreiche Promis nach Füssen. Komponist Ralph Siegel und seine Ehefrau Laura Käfer haben alte sowie neue Weggefährten zur Saisonpremiere 2022 geladen. Mit dabei waren unter anderem Otto Waalkes, Schlagerstar Bata Ilic ("Michaela"), Schauspieler Peter Fricke ("Tatort"), Sängerin Angela Wiedl, Moderatorin Carolin Reiber und Stefanie Hertel (Siegerin beim "Grand Prix der Volksmusik"). (Lesen Sie auch: "Zeppelin"-Schöpfer Ralph Siegel hat wieder Krebs)

Auch der Sänger Markus ("Ich will Spaß") kam nach Füssen, um sich "Zeppelin - das Musical" im Festspielhaus Neuschwanstein anzusehen. Der Star der Neuen Deutschen Welle besuchte im Juli 2022 gemeinsam mit seiner Ehefrau Yvonne seinen Freund und Musical-Darsteller Alexander Kerbst. Kerbst steht als Kapitän Pruss im Zeppelin-Musical in Füssen auf der Bühne.

Im Foyer des Festspielhauses Neuschwanstein: Yvonne (links) und Sänger Markus (Zweiter von rechts) mit den mit ihnen befreundeten Musical-Darstellern Stefanie Kock und Alexander Kerbst. Bild: Werner Hacker

Wigald Boning hat im Juli 2022 zusammen mit Hannes Zacherl sieben Seen im Raum Füssen durchquert. Auf dem Programm standen Schwansee, Alpsee, Forggensee, Hopfensee, Weißensee, Alatsee und Mittersee. Dabei legten sie insgesamt 32 Fußtransfer- und fünf Schwimmkilometer zurück. (Lesen Sie auch: "Herr Boning, warum schwimmen Sie durch sieben Allgäuer Seen?")

Open Airs 2022 in Füssen: Zahlreiche Stars zu Gast im Allgäu

Auf den großen Bühnen im Allgäu waren dieses Jahr ebenfalls einige prominente Gesichter. Zu den Königswinkel Open Airs 2022 am Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen kamen dieses Jahr zum Beispiel Roland Kaiser, Sido, Sarah Connor und Wincent Weiss.

Auch 2023 werden einige Promis im Allgäu auftreten. Peter Maffay und Sarah Connor werden nächstes Jahr bei den Open Airs auf dem Hildegardplatz in Kempten spielen. Für die Königswinkel Open Airs 2023 sind bislang Andreas Gabalier, Rapper Cro, Eros Ramazzotti, Sängerin LEA und die Band Simply Red bestätigt.

(Lesen Sie auch: Diese Allgäuerin heiratet Graf von Stauffenberg: "Ein unvergessliches Ereignis")

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.