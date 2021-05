„Jede Bewegung schmerzt“: Allgäuerin (46) schafft es seit Monaten kaum noch aufzustehen - Expertin warnt: Fälle häufen sich

Nach einer Covid-19-Infektion mit mildem Verlauf leidet Andrea Lingg aus Sonthofen an einem Zustand völliger Erschöpfung. Diagnose: Chronisches Fatigue Syndrom.

16.05.2021 | Stand: 06:05 Uhr

45 Jahre alt, sportlich, keine Vorerkrankung: Als Andrea Lingg aus Sonthofen im März 2020 eine Corona-Infektion mit mildem Verlauf überstand, freute sie sich auf eine rasche Rückkehr in die Normalität. Doch dann nahm das Drama seinen Lauf.

Bis heute leidet die heute 46-jähhrige Physiotherapeutin massiv an Corona-Langzeitfolgen – genauer gesagt an einem Zustand der Erschöpfung, der sie die meiste Zeit völlig lahmlegt. Bei ihr wurde Myalgische Enzephalomyelitis (ME), bekannt auch als das Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS), diagnostiziert. Daran leiden in Deutschland 250 000 Menschen. Die Corona-Pandemie verschlimmert die Situation und treibt die Zahl weiter in die Höhe.

Nach Corona-Infektion: Immer mehr Menschen macht das Chronische Fatigue-Syndrom zu schaffen

Immunologin Carmen Scheibenbogen von der Berliner Charité vermutet laut Tagesspiegel, dass bereits Ende dieses Jahres mit 100 000 Betroffenen in Deutschland zu rechnen ist, die nach einer Covid-19-Infektion CFS entwickeln. Besonders tückisch: Die Krankheit tritt als Spätfolge auch nach einem leichten Corona-Verlauf auf. Teils erst Monate später. Genau wie bei Andrea Lingg. Seit Oktober hat sie CFS niedergestreckt.

Immer wieder ist sie von heftigen Schübe geplagt, die in völliger Erschöpfung münden. Seit Oktober kann sie die Wohnung alleine nicht mehr verlassen. Sie liegt überwiegend im Bett, schafft es nur noch im Rollstuhl mithilfe ihrer Partnerin Anja Struhtz (41) nach draußen. „Der Körper hat keine Kraft und Energie, will immer nur liegen. Sobald ich aufstehe und länger aufbleibe, bekomme ich Herzrasen und zu wenig Luft“, schildert sie die Dramatik. „Das ist als ob nicht mehr genug Platz ist. Dann wird mir schlecht und ich muss mich wieder hinlegen.“ Bleierne Müdigkeit, Schlafstörungen und immer neue Zusammenbrüche quälen die frühere Wanderführerin und Ski-Langläuferin des SC Oberstdorf. „Andrea will zurück in ihren Beruf, sie will nach draußen, Sport machen und das Leben genießen. Aber sie ist wie gefangen im eigenen Körper“, sagt Struhtz.

Die beiden gingen mit einem Youtube-Video an die Öffentlichkeit, das die massiven Folgen dokumentiert. Sie wollen erreichen, dass CFS bekannter wird - auch unter Medizinern. „Es war sehr schwierig mit Ärzten. Die einen haben gesagt, das gäbe es nicht. Ein anderer Arzt meinte, ich sei nicht krank, das sei alles psychosomatisch. Der nächste hat gesagt, das sei eine Depression.“ Erst nach längerer Suche fand sie einen Mediziner, der sich mit der Krankheit auskannte und ihre Symptome einordnen konnte. Darüber sei sie sehr froh gewesen.

Ein Bild aus glücklichen Tagen, bevor das Chronische Fatigue-Syndrom alles veränderte: Früher war Andrea Lingg sportlich und als Wanderführerin aktiv. Bild: Anja Struhtz

Corona-Langzeitfolge: Bislang gibt es gegen das Chronische Fatigue-Syndrom keine Medikamente

Zwar gibt es bislang kein Medikament gegen CFS. „Doch wenn die Symptome rechtzeitig richtig gedeutet werden und den Betroffenen eher Ruhe als Aktivierung empfohlen wird, besteht die Möglichkeit, dass sich die Symptome zurückbilden“, sagen Lingg und Struhtz. Sie hoffen, dass die CFS-Forschung „stärker unterstützt wird und die Betroffenen mehr Anerkennung und soziale Unterstützung erhalten.“

Forscher vermuten, dass die Erschöpfungszustände mit Schädigungen der Mitochondrien in den Körperzellen zu tun haben. Das sind länglichen Gebilden, die als „Kraftwerke der Zellen“ fungieren. Sie wandeln dem Körper zugeführten Sauerstoff und Glukose in Energie um, die die Zelle zum Funktionieren braucht. Bei CFS-Kranken funktioniert diese Energiebildung nicht mehr.

Mehr Infos über das Chronische Fatigue-Syndrom gibt es bei der Intiative #Millions Missing.