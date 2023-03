Große Polizeikontrolle auf der A7: Was finden die Beamten?

Großeinsatz an der A7 im Oberallgäu: Vier Stunden lang überprüfen Spezialisten von Polizei und Zoll den Reiseverkehr Richtung Süden. Wir haben sie begleitet.

19.03.2023 | Stand: 10:06 Uhr

20 Uhr an der A7: Lichter blinken, rot-weiße Kegel leiten überraschte Autofahrer von der Autobahn auf die Rastanlage Rottachtal West – in helles Scheinwerferlicht. Einsatzfahrzeug reiht sich an Einsatzfahrzeug, 40 Beamte warten. Der gesamte Verkehr Richtung Süden zuckelt ab jetzt vier Stunden lang durch den Rastplatz. Mit einem Großaufgebot kontrollieren Polizei und Zoll an diesem Freitagabend den Reiseverkehr. Einmal im Jahr trommelt die Polizei Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten zu so einer großen Aktion zusammen.

