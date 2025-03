Das verbindet Jens „Knossi“ Knosalla mit dem Allgäuer Alexander Hold

Jens „Knossi“ Knosalla gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Internetstars Deutschlands. Seinem YouTube-Kanal „Knossi“ folgen etwa 1,6 Millionen Menschen, seinem Twitch-Kanal sogar 2,4 Millionen. Online ist der bei Karlsruhe geborene Medienmann quasi seit Jahren omnipräsent (beispielsweise bei „Seven vs. wild“, „Mission Unknown“). Er begeistert dabei ein Millionenpublikum.

Mittlerweile ist Knossi, der sich selbst „König des Internets“ nennt, ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. In der sogenannten Baller-League managt der 38-Jährige gemeinsam mit Ex-Fußball-Profi Max Kruse sein eigenes Team, moderierte unter anderem Poker-Events und ist regelmäßig in unterschiedlichen TV-Shows zu Gast (wie bei „Wer stiehlt mir die Show?“ und „Schlag den Star“). Damit kehrt der gelernte Bürokaufmann zu seinen Wurzeln zurück. Die liegen nämlich im Fernsehen.

Das verbindet Jens „Knossi“ Knosalla mit Alexander Hold

Zu Beginn seiner Karriere kreuzten sich Knosallas Wege mit denen des Allgäuer Landtagsabgeordneten und ehemaligen Kandidaten auf das Amt des Bundespräsidenten Alexander Hold.

Seine ersten TV-Auftritte hatte Jens „Knossi“ Knosalla in diversen Pseudo-Doku-Shows - unter anderem in der Sendung „Richter Alexander Hold“, die von 2001 bis 2013 auf Sat.1 ausgestrahlt wurde.

Knossi war als Zeuge bei Richter Alexander Hold

In der siebten Staffel von „Richter Alexander Hold“ trat Jens Knosalla als Zeuge in einem Mordfall an einem Porno-Starlet auf. Der damalige Laiendarsteller spielt dabei den 26-jährigen Lars Schuhmann, der als Zeuge vor Gericht aussagt und zwischenzeitlich selbst unter Verdacht gerät.

Salesch, K11, Lenßen und Partner: Jens Knosalla als Laiendarsteller

Der Auftritt bei „Richter Alexander Hold“ war allerdings nur ein Auftritt von Knossi im nachmittäglichen Unterhaltungsprogramm der deutschen Privatsender.

Auch bei Richterin Salesch war Knosalla zu sehen. Hier spielte er unter anderem einen Nebenkläger, dessen Schwester ermordet wurde. Weitere Auftritte hatte „Knossi“ Knosalla bei „Lenßen und Partner“ und bei „K11 - Kommissare im Einsatz.“

Das ist Jens „Knossi“ Knosalla

Geboren am 7. Juli 1986 in Malsch

Erfolgreich u.a. mit Millionen Followern auf Twitch und Youtube

Verlobt mit Influencerin Lia Mitrou

Diverse Gastauftritte in „TV-Shows“, z.B. „Promi Big Brother“, „Wer weiß denn sowas“ uvm.

