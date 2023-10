Jubel über Wagner-Oper "Die Walküre" im Festspielhaus in Füssen

Musikfestspiele Königswinkel: Die Produktion der Oper Sofia von Richard Wagners Oper „Die Walküre“ löst im Festspielhaus Neuschwanstein große Begeisterung aus.

02.10.2023 | Stand: 15:49 Uhr

Szenenapplaus während einer Wagner-Oper, das gibt es selten. Doch dieser Walkürenritt gefällt dem Publikum offenbar so gut, dass sich manche der 650 Besucherinnen und Besucher zu spontanem Beifall bei offener Szene hinreißen lassen. Freilich erinnert die Darbietung stellenweise fast an einen Dressurakt: Zwei Pferde in der Mitte werden von sechs anderen umkreist. Die Pferde sind in diesem Falle freilich nicht aus Fleisch und Blut – und werden von Menschenhand auf riesigen Wagen bewegt –, dafür aber sind die Tiere lebensgroß und blutrot. Schließlich sollen sie auch tote Helden vom Schlachtfeld nach Walhall tragen – samt ihren Reiterinnen, den Walküren.

