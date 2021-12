Käse, Wurst und sogar Fisch kommen aus Allgäuer Automaten - "ideale Ergänzung"

Landwirte, Metzger und andere Erzeuger suchen im Allgäu neue Wege, um ihre Produkte an die Kunden zu bringen. Wie das Einkaufen rund um die Uhr funktioniert.

Unsere Region hat kulinarisch viel zu bieten. In der Artikelserie „So schmeckt das Allgäu“ wollen wir einen Blick hinter die Kulissen der heimischen Landwirtschaft werfen – angefangen bei der Produktion über die Lieferketten bis hin zum Verkauf. Heute geht es um eine besondere Form der Direktvermarktung.

Käse, Joghurt, Fleisch, Wurst und Nudeln – das Kaufen von Lebensmitteln direkt beim Erzeuger liegt voll im Trend. Als Ergänzung zu Wochenmärkten und Hofläden werden dabei Lebensmittelautomaten immer beliebter. In manchen Dörfern des Allgäus dienen sie sogar als Ersatz für sonst fehlende Einkaufsmöglichkeiten. Das nutzt den Menschen vor Ort und auch Landwirten, Metzgern und anderen Erzeugern. Es gibt in den Automaten aber auch ungewöhnliche Produkte.

Rund 90 Automaten stehen bisher im Allgäu

Zum Allgäuer Automaten-Pionier wurde Thomas Kögel – er richtete vor fast zehn Jahren die erste Milchtankstelle nahe Immenstadt ein. Inzwischen gibt es rund 90 Lebensmittelautomaten in der Region, sagt Ramona Riederer von der Allgäu GmbH. Tendenz steigend. Denn immer mehr Landwirte und Metzger suchen neue Absatzwege für ihre Produkte – ohne Zwischenverkauf. Das sorgt für kurze Wege und die Kunden wissen, wo die Ware herkommt. Gerade bei den Milchtankstellen ist es auch nachhaltig, eigene Flaschen mitzubringen und wiederzuverwerten.

Teurer seien die Produkte in den Automaten nicht, sagt Riederer. Aber man müsse auch immer bedenken, dass regional erzeugte Lebensmittel ihren Wert hätten. Und in den Geräten fände sich über 90 Prozent regionale Ware. Bezahlt wird in der Regel in bar, an manchen Modellen ist das aber auch bargeldlos möglich.

Von den Lebensmittelautomaten profitieren gerade im Ober- und im Ostallgäu nicht nur die vielen Touristen, die sich rund um die Uhr mit hiesigen Produkten versorgen können. Auch für die Einheimischen habe das Konzept Vorteile, sagt Riederer mit Blick auf viele Dörfer, in denen es längst keinen eigenen Metzger oder Bäcker mehr gibt. Dort könne ein Lebensmittelautomat den fehlenden Dorfladen durchaus ersetzen – vor allem, wenn sich mehrere Erzeuger mit verschiedenen Produkten zusammen tun. Das senkt auch die Kosten. Denn ein Lebensmittelautomat kostet mindestens 10.000 Euro. „Mit Vorbereitungsarbeiten, eventuell Gebäude und Stromanschluss können das bis zu 19.000 Euro sein“, sagt Riederer. Dazu kommt der Unterhalt von etwa 10.000 Euro pro Jahr. „Da muss man schon einiges verkaufen.“

Einkauf mit „Erlebnis-Charakter“

Ein spezielles Förderprogramm für die metallenen Verkäufer gibt es in Bayern jedoch nicht. Unterstützung könne es aber über Programme für regionale Entwicklung geben, erklärt Riederer. In Baden-Württemberg gebe es hingegen Förderungen für Lebensmittelautomaten. Für den Erfolg spiele ein attraktiver Standort – gut sichtbar und erreichbar – eine wichtige Rolle. So könnten die Geräte auch als Werbeträger genutzt werden. „Der Kunde möchte wissen, was hinter den Produkten steckt“, sagt Ramona Riederer und spricht von einem „Erlebnis-Charakter“, der vermittelt werden sollte. Auch müsse die Ware nicht nur hygienisch verpackt sein, sondern auch ansprechend präsentiert werden. Apropos Hygiene: Die wird von den Lebensmittelkontrolleuren der Landratsämter überprüft, Betreiber müssen ihre Automaten außerdem beim zuständigen Landratsamt registrieren lassen.

Saisonal gibt es Marmelade oder Eis aus dem Automaten

Ein Vorteil für Kunden: Sie können flexibel einkaufen, denn die Waren sind rund um die Uhr verfügbar – auch am Wochenende. Gerade in Corona-Zeiten können Kontakte minimiert werden. Das spart auch den Erzeugern Personal. Die Produktpalette ist groß. „Der Klassiker sind Eier, weil es zunehmend Hühnermobile gibt“, sagt Ramona Riederer. Aber auch Käse, Fleisch und Wurst gingen gut. Saisonal kommt auch schon mal Marmelade dazu – oder selbst gemachtes Eis, wie bei der Familie Bail in Erkheim (Unterallgäu).

Ungewöhnlich ist auch der „Forellomat“ der Fischzucht Simon bei Salgen (Kreis Unterallgäu). „Nicht jeder braucht eine Kaufberatung. Manche Kunden wissen bereits genau, was sie wollen und möchten ihren Einkauf zügig über die Bühne bringen. Andere lassen sich Zeit, sehen die Produkte im Fenster des Kühlautomaten mehrmals durch und wählen dann unbeeinflusst. Für beide Kundentypen ist der Automat ideal“, sagen Walter Simon und sein Sohn Daniel. Ihr Exemplar werde täglich geprüft und aufgefüllt. „Der Automat ist für uns eine ideale Ergänzung zu unserem Laden!“

Hier gibt es Infos für Vermarkter und Kunden

Landwirten und anderen Direktvermarktern bietet die Allgäu GmbH Unterstützung an unter standort.allgaeu.de; Infos für Endverbraucher samt Automatenübersicht gibt es im Internet unter www.direktvermarktung.allgaeu.de

