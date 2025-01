Das waren die zehn kältesten Tage seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Allgäu

Frostiges Klima herrscht derzeit im Allgäu. Plusgrade sind eine Seltenheit, in der Nacht sinken die Temperaturen niedriger als minus fünf Grad Celsius. Heizungen werden weiter aufgedreht, Menschen mümmeln sich in Schals und Mützen, und überall liest man von Glatteiswarnungen.

Und doch sind diese Temperaturen noch gar nichts, schaut man sich einmal die Wetteraufzeichnungen der Vergangenheit an. Unsere Redaktion hat einen Blick darauf geworfen und die zehn kältesten Tage seit den Aufzeichnungen in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Oberstdorf und Sigmarszell ausfindig gemacht. Im Vergleich dazu ist es im Allgäu dieser Tage regelrecht warm.

Eine kurze Anmerkung vorab: An manchen Orten wird das Wetter bereits seit längerer Zeit aufgezeichnet als an anderen. So kann man in Kempten bis ins Jahr 1952 zurückblicken, während die Aufzeichnungen in Sigmarszell erst 1989 beginnen. Alle Angaben entstammen dem Wetterdienst WetterKontor.

Das waren die zehn kältesten Tage seit Wetteraufzeichnung in Kempten

Der kälteste Tag, seitdem das Wetter in Kempten aufgezeichnet wird, war der 7. Januar 1985. Minus 29,8 Grad Celsius hatte es an diesem Tag - es war also mehr als 25 Grad Celsius kälter, als es dieser Tage ist. Außerdem dürfte es in Kempten während der 60er-Jahre ziemlich kalte Winter gegeben haben.

7. Januar 1985 -29,9 °C 13. Januar 1987 -28,3 °C 2. und 10. Februar 1956 -27,8 °C 3. Dezember 1973 -27,2 °C 16. Januar 1966 -27,1 °C 26. Dezember 1962 -27 °C 23. Januar 1963 -25,7 °C 2. Februar 1963 -25,4 °C 10. Januar 1967 -25,4 °C 14. Januar 1968 -25,1 °C

Weniger als -25 Grad Celsius herrschten vor 20 Jahren in Memmingen

In Memmingen beginnen die Wetteraufzeichnungen im Jahr 1989. Im Jahr 2005 - also vor ungefähr zwanzig Jahren - waren seitdem die Temperaturen am niedrigsten. Auf Platz drei steht der am kürzesten zurückliegende kälteste Tag im Jahr 2017.

1. März 2005 -25,1 °C 6. Februar 2012 -22,5 °C 7. Januar 2017 - 21,8 °C 29. Januar 2005 -20,6 °C 19. Februar 2009 -20,4 °C 19. Dezember 2014 -19,8 °C 29. Dezember 2014 -19,3 °C 24. Dezember 2001 -18,3 °C 29. Dezember 1996 -18,2 °C 23. Februar 2011 -17,5 °C

Auch in Kaufbeuren war 2005 ein kaltes Jahr

Der kälteste Tag Kaufbeurens stimmt mit dem Memmingens überein: Satte -25 Grad Celsius ließen am 1. März 2005 das Ostallgäu regelrecht einfrieren. Die Aufzeichnungen begannen in Kaufbeuren ebenfalls Ende 1989.

1. März 2005 -25 °C 26. Januar 2000 -24 °C 6. Februar 2012 -23,9 °C 19. Februar 2009 -22,9 °C 28. Februar 2005 -22 °C 6. Januar 1995 -21,4 °C 19. Dezember 2009 -20,9 °C 27. Januar 2005 -20,6 °C 13. Februar 2006 -20,2 °C 1. Februar 1999 und 11. Februar 2013 -20,1 °C

Je südlicher, desto kälter: -32 Grad Celsius herrschten einst in Oberstdorf

Kalt, kälter, Oberstdorf. Mit Temperaturen unter -30 Grad Celsius weist die Stadt im südlichen Oberallgäu die niedrigsten Werte der Region auf. Leider fallen die Wetteraufzeichnungen vor 2000 etwas ungenau aus, weshalb hier lediglich der Monat und das Jahr statt des genauen Tages angegeben werden können. Mit den Aufzeichnungen für Oberstdorf wurde 1950 begonnen.

Februar 1956 -32 °C 6. Februar 2012 -29,4 °C 25. Januar 2000 -28,2 °C Januar 1963 -27,8 °C Januar 1985 -27,1 °C Januar 1987 -27 °C Dezember 1962 -26,6 °C Februar 1992 -26 °C Januar 1966 -25,7 °C 14. Dezember 2001 -25,5 °C

In Sigmarszell am Bodensee herrschten mildere Temperaturen

Auch in Sigmarszell im Westallgäu beginnen die Aufzeichnungen 1989. Der 1. März 2005 war wie in Memmingen und Kaufbeuren seitdem der kälteste Tag. Bemerkenswerterweise war es am Bodensee jedoch offenbar um die fünf Grad Celsius wärmer als im Ost- und Unterallgäu.

1. März 2005 -19,8 °C 24. Dezember 2001 -19 °C 25. Januar 2000 -18,8 °C 7. Januar 2017 -18,8 °C 5. Februar 2012 -18,3 °C 13. Dezember 2012 -18 °C 10. Februar 2013 -17,4 °C 12. Februar 1999 -16,7 °C 18. Januar 2016 -16,5 °C 15. Januar 2006 -16,2 °C

