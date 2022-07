Macht Olaf Scholz dieses Jahr Urlaub im Allgäu? Wir haben in Nesselwang nachgefragt

Macht Olaf Scholz 2022 Urlaub im Allgäu? Er war schließlich schon einmal hier - zum Wandern im Ostallgäu. Nun verdichten sich die Hinweise.

11.07.2022 | Stand: 20:35 Uhr

„Ich weiß nichts. Und wenn ich was wüsste, würde ich nichts sagen“: So in etwa lauten in Nesselwang die Antworten auf die Frage, ob Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst zum Urlaub in die Ostallgäuer Marktgemeinde kommen. Die Bild hatte vermeldet, dass das Ehepaar seine Ferien im Allgäu verbringen möchte. Da liegt Nesselwang als Ferienort nahe, denn dort hatten Olaf Scholz und Britta Ernst bereits im vergangenen Jahr ihren Urlaub verbracht.

Urlaub von Kanzler Olaf Scholz in Nesselwang (Ostallgäu) geplant?

Noch als SPD-Kanzlerkandidat war Scholz vor einem Jahr zum Wandern ins Ostallgäu gekommen. Der Urlaub wurde jedoch jäh unterbrochen: Die Nachricht von der Flut im Westen der Republik veranlasste ihn, sofort ins Katastrophengebiet zu reisen. Reportern verriet jetzt seine Frau Britta Ernst, sie wolle mit ihrem Mann den Urlaub wieder im Allgäu verbringen. Was liegt da näher, als den 2021 unterbrochenen Aufenthalt in Nesselwang fortzusetzen? Übrigens: Der Kanzler hat durchaus Verbindungen ins Allgäu: Sein Vater Gerhard Scholz arbeitete von 1978 bis 1988 als Verkaufsleiter und später als Vertriebsdirektor in Immenstadt bei der Firma Kunert.

Kommt der Kanzler nach Nesselwang?

Bei der Marktgemeinde heißt es jedoch auf Nachfrage, dass ihr von einem Kanzlerbesuch nichts bekannt sei. Also alles nur ein Gerücht? Auch bei der Füssener Polizeiinspektion gibt es keine Auskunft. Der Anrufer wird ans Bundespresseamt in Berlin verwiesen, die passende Telefonnummer gibt’s gleich inklusive.

Aha, das Bundespresseamt. Ist doch was dran an der Vermutung? Es folgen Anrufe bei der Behörde und eine E-Mail. Doch bis zum späten Montagabend gibt es keine Antwort auf die Frage, ob der Bundeskanzler ins Ostallgäu kommt. Das Spekulieren geht weiter.

Allgäu als beliebtes Urlaubsziel für Politiker

Nicht nur Bundeskanzler Scholz schätzt das Allgäu als Urlaubsregion. Auch andere Politiker kamen in den vergangenen Jahren zum Erholen in die Region: Außenministerin Annalena Baerbock machte im Winter mit ihrer Familie eine Woche lang Ski-Urlaub bei Oberstaufen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kam schon für Besuche bei der Bergwacht ins Allgäu oder um eine Wanderung durch die Breitachklamm bei Oberstdorf zu machen.