Kanzler Olaf Scholz wandert auf Kissinger Hütte - und wird von allen geduzt

Schnappschuss mit dem Bundeskanzler: Bei einer Wanderung auf die Bad Kissinger Hütte gab sich Olaf Scholz (SPD) locker und volksnah, berichten Beobachter.

28.07.2022 | Stand: 12:08 Uhr

Dieser Besuch sorgt wohl noch lange für Gesprächsstoff auf der Bad Kissinger Hütte auf 1792 Metern Höhe am Fuße des Aggensteins: Kanzler Olaf Scholz ( SPD) tauchte dort am Montagmittag völlig unerwartet auf. „Irgendwie kam er mir bekannt vor. Aber ich hab mir nichts weiter dabei gedacht“, erzählt Servicekraft Karin aus Kempten unserer Redaktion.

Deshalb sprach sie den 64-jährigen Wanderer an wie jeden anderen auch, als er zu ihr an die Theke trat: „Und was willsch trinken?“ Scholz bestellte Holunderschorle, die er später auf der Bierbank mit Spinatknödeln verzehrte. Irgendwann wurde der Kanzler - bekleidet mit Funktionsshirt, Trekkinghose, Wanderschuhen und Schirmmütze - dann von anderen Gästen „enttarnt“.

Kanzler Olaf Scholz wandert im Allgäu auf die Kissinger Hütte

Stefan Knoche, der ebenfalls zum Hüttenpersonal gehört, nutzte die Gunst der Stunde und fragte den bestens gelaunten Kanzler, ob ein gemeinsames Foto „drin wäre“. Der Kanzler habe locker geantwortet: „Unbedingt!“

Die Bad Kissinger Hütte liegt zu Fuße des Aggensteins auf Tiroler Seite. Sie ist u.a. von Pfronten-Steinach gut zu erreichen. Bild: Knoche

Scholz war laut dem Hüttenpersonal mit der Grän Kabinenbahn zum Füssener Jöchl gefahren. Von dort wanderte er zu Bad Kissinger Hütte. Nach dem Mittagessen zog es den Kanzler weiter zum Aggenstein. Am Nachmittag kam er zum Kaffee und einem Stück hausgemachten Käsekuchen dann erneut in der Bad Kissinger Hütte vorbei. "Es hat ihm bei uns gefallen", freut sich Karin. (Lesen Sie auch: Hier genießen Olaf Scholz und seine Frau bei Traumwetter ihren Allgäu-Urlaub)

Kanzler Scholz im Urlaub im Allgäu: ein ruhiges "Du"

Der Kanzler sei auch von allen geduzt worden, was ihn offensichtlich kein bisschen störte. Zur guten Stimmung trug wohl auch bei, dass Hüttenwirtin Sabine Wirth, den Kanzler nicht mit Fragen nach einem Eintrag ins Hüttenbuch oder nach werbewirksamen Fotoaufnahmen fragte. Statt dessen wurde der Kanzler in Ruhe gelassen, um sich - wie jeder andere Gast auch - eine Auszeit vom Alltag gönnen zu können.

Lesen Sie auch

Scholz-Urlaub im Allgäu Kanzler wandert an der Alpspitz: Das wünschen sich Nesselwanger von Olaf Scholz

Begleitet wurde der Kanzler von einem Tross von Sicherheitskräften. Diese hatten bereits im Vorfeld die Hütte besucht, dabei aber nicht verraten, mit welchem prominenten Gast sie bald vorbeischauen würden.

Scholz macht derzeit mit seiner Frau Britta Ernst Urlaub in Nesselwang.

Lesen Sie auch: Zieht der "Scholz-Effekt" mehr Urlauber ins Allgäu?

Bilderstrecke

Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Hier sehen Sie exklusive Bilder.

1 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 2 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 3 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 4 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 5 von 34 6 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 7 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 8 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 9 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 10 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 11 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 12 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 13 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 14 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 15 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 16 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 17 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 18 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 19 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 20 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 21 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 22 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 23 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 24 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 25 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 26 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 27 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 28 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 29 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 30 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 31 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 32 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 33 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 34 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert 1 von 34 Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert Bundeskanzler Olaf Scholz auf Wandertour im Allgäu. Der SPD-Politiker machte am Mittwochvormittag in seinem Urlaubsort Nesselwang eine Wanderung zum dortigen Hausberg, der Alpspitz auf rund 1500 Metern. Bild: Benedikt Siegert

Das könnte Sie auch interessieren: Zwischenbilanz zum Allgäuer Bergsommer: So gut läuft der Sommer auf den Allgäuer Berghütten