Der TV-Gottesdienst am Karfreitag im Ersten kommt aus Kempten

Am Karfreitag zeigt das Erste einen evangelischen Gottesdienst aus Kempten live im Fernsehen und als Stream im Internet. Termin und Ablauf der TV-Sendung.

31.03.2021 | Stand: 08:06 Uhr

Ein evangelischer Gottesdienst in Kempten wird am Karfreitag im TV und als Stream im Internet gezeigt. Während viele Messen und Gottesdienste durch Corona bedingt an Ostern 2021 abgesagt sind, bietet die TV-Übertragung an Karfreitag Menschen die Möglichkeit, eben doch die Möglichkeit, "gemeinsam" mit anderen zu feiern und zu beten - zumindest virtuell.

Termin: Wann wird der evangelische Gottesdienst aus Kempten Karfreitag gezeigt?

Der Gottesdienst in der St. Mang-Kirche in Kempten wird um 10 Uhr vormittags live im Ersten übertragen. Die Übertragung ist im Free-TV, aber auch im Ersten als Livetream im Internet zu sehen.

Kann man an dem Gottesdienst, der im Fernsehen gezeigt wird, vor Ort teilnehmen?

Nein, der Gottesdienst findet ohne Gemeinde statt, teilt die evangelische Gesamtkirchengemeinde Kempten auf ihrer Webseite mit.

Wer gestaltet den Gottesdienst aus Kempten im Fernsehen am Karfreitag?

Den Gottesdienst gestaltet liturgisch Pfarrerin Maria Soulaiman.

Die Predigt hält Dekan Jörg Dittmar, Lektorin ist Nadine Dittmar.

Kirchenmusikdirektor Frank Müller spielt die Orgel.

Unter seiner Leitung musizieren Fabian Pablo Müller, Saxophon, ein Vokalensemble mit Christian Hilz und das Barockensemble capella ilaria. "Es ist vollbracht" wird auch musikalisch zu hören sein: aus der Bachkantate BWV 159.

Pfarrerin Maria Soulaiman gestaltet den Gottesdienst in Kempten. Bild: Monika Rohlmann

"Es ist vollbracht" – das sind die letzten Worte Jesu in der Passionsgeschichte nach Johannes. Karfreitag, der Tag zwischen Gründonnerstag und Karsamstag, ist im Christentum einer der höchsten Feiertage des Jahres. An diesem Tag gedenken die Christen dem Tod Jesu Christi am Kreuz.

Dem Neuen Testament zufolge wurde Jesus an diesem Tag verhaftet und gefoltert. Dann verurteilte ihn der Statthalter Pontius Pilatus zum Tode. Jesus wurde am Vormittag von römischen Soldaten gekreuzigt. Nach seinem Tod wurde er in einem Felsengrab bestattet - und stand dem christlichen Glauben zufolge später von den Toten wieder auf.

Karfreitag, an dem der Gottesdienst aus Kempten im Fernsehen läuft, ist ein gesetzlicher Feiertag und auch ein sogenanter Stiller Tag. Selbst in Jahren ohne Corona gelten an diesem Tag in Bayern sehr strenge Regeln, unter anderem ein Tanzverbot und ein Verbot von lauter Musik. Angesichts der Corona-Pandemie bieten die Allgäuer Kirchen an Karfreitag 2021 verschiedene Alternativen zu den Präsenz-Gottesdiensten, etwa interaktive Online-Andachten.