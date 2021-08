Das Kaufbeurer Stadt-Derby elektrisiert nach 40 Jahren wieder

Der BSK Neugablonz und die SpVgg Kaufbeuren treffen erstmals seit 40 Jahren wieder in einem Ligaspiel aufeinander. Zwei Zeitzeugen erinnern sich.

27.08.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Es waren heiße und hitzige Derbys. Bis zu 1500 Zuschauer waren Ende der 1970er und Anfang der 80er Jahre dabei, wenn der BSK Olympia Neugablonz und die SpVgg Kaufbeuren in Pflichtspielen in der damaligen Landesliga aufeinander trafen. Etwas mehr als 40 Jahre gab es das Duell nicht mehr – kommenden Samstag (17 Uhr) ist es im Waldstadion wieder so weit. Das letzte Pflichtspiel-Derby im Neugablonzer Waldstadion fand im März 1981 statt. Kaufbeuren siegte damals mit 1:0 – die SpVgg bestätigte in diesem Match das Ergebnis des Hinspiels im Parkstadion, das ebenfalls 1:0 endete.