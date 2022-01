Über den Kampf zum Spiel - SVM unterliegt Tabellenführer knapp

Mauerstetten verliert beim Spitzenreiter der Volleyball-Bayernliga, MTV Rosenheim, zwar 0:3, aber teilweise war die Partie eng. Gegen Dachau sollen Punkte her.

25.01.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Nur ein kleines bisschen Glück, Kraft, Präzision oder Erfahrung fehlte den jungen Damen des SV Mauerstetten am Ende des Punktspiels in der Volleyball-Bayernliga, um nach einem großen Kampf gegen Tabellenführer MTV Rosenheim etwas Zählbares zu holen. So musste sich der SVM mit 0:3 geschlagen geben - immerhin fand das Spiel trotz Corona statt.

Mit kleinem Kader angereist

Allerdings endeten die Sätze und vor allem der dritte Abschnitt denkbar knapp mit 21:25, 17:25 und 26:28. Der SVM reiste mit einem neunköpfigen Kader an, da Alissa Birk nach überstandener Krankheit noch nicht fit genug war. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase der Partie (6:6) ging der MTV mit drei Punkten in Führung. Doch der SVM glich aus und ging seinerseits in Front. Dann schlichen sich beim SVM wie so oft einige Leichtsinnsfehler ein, und die Einheimischen aus Oberbayern zogen mit fünf Punkten davon. Mauerstetten kämpfte und zeigte den bisher besten Satz der Saison. Trotzdem musste der SVM diesen schließlich mit 21:25 an starke und konzentriert spielende Gegnerinnen abgeben.

Wechsel zeigt noch keine Wirkung

Im zweiten Satz das gleiche ausgeglichene Spiel. Mit einer starken Aufschlagserie durch Ina Wahmhoff hielt der SVM das Spiel ausgeglichen bis zum 10:10. Dann zog der MTV Punkt um Punkt davon, auch wenn Trainer Toni Födisch mit einigen Wechseln einen Umbruch versuchte. Der Abschnitt ging mit 25:17 an Rosenheim.

Der dritte Satz wird hochdramatisch

Der dritte Satz war sehr stark umkämpft. Mit einer hervorragenden und aggressiven Blockabwehr, hier glänzte Mittelblockerin Sandra Gärtner. Zudem setzte die Mannschaft die im Training eingeübten Techniken und Taktiken um und kämpfte sich nach dem zwischenzeitlichen 14:19 mit riesigen Einsatz wieder auf 19:19 heran. Lisa Rizzoli gelangte mit hervorragendem Engagement zu ihrem wohl besten Spiel bei den Frauen. Von da an ging es mit der besten Saisonleistung der jungen SVM-Damen Punkt für Punkt bis zum 26:26 in die äußerst spannende Schlussphase dieser Spitzenbegegnung. Auch die Gastgeberinnen kämpften vehement und gaben in keiner Phase der Begegnung nach. Dann ließ bei den nur neun Spielerinnen des SVM die Kraft und Konzentration etwas nach und es schlichen sich kleine Fehler bei der Annahme ein. Die routinierten Spielerinnen des MTV nutzten dies zum 28:26-Endstand und damit zum 3:0-Sieg aus.

Die Aussicht von Toni Födisch

Trainer Toni Födisch hatte aber nach dem Spiel den Blick schon wieder nach vorne gerichtet: „Ich konnte mir von Anfang an vorstellen, dass wir in dieser heiß umkämpften Liga erst mal ankommen müssen. In den ersten vier Spielen haben wir viel gelernt und stets gut mitgehalten. Ich hoffe, dass wir im fünften Spiel am kommenden Samstag gegen den ASV Dachau uns sehr gut präsentieren und etwas holen werden. Wir werden mit aller Macht auf die ersten Punkte für uns in dieser Saison hinarbeiten.“

Lesen Sie auch

Volleyball SV Mauerstetten Fokus auf den Tabellenführer - SVM startet in die Rückrunde der Bayernliga

Der SVM, der bei den spielstarken Rosenheimer einen kämpferisch und technisch hervorragenden Volleyball-Eindruck hinterließ, spielte mit der Mannschaft: Nadine Birk, Nelly Hatzenbühler, Ina Wahmhoff, Lea Gärtner, Lisa Rizzoli, Sandra Gärtner, Marina Zabel, Lara Schmid und Lea Weh.