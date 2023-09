150 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Lauchdorf: So feiern die Ostallgäuer das Jubiläum

Die Floriansjünger in Lauchdorf feiern vier Tage lang. Wie sich die kleine, aber feine Ostallgäuer Wehr im Lauf der vielen Jahre entwickelt hat.

03.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wenn in ihrem Ort vor 150 Jahren ein Feuer ausbrach, dann wussten die Lauchdorfer, was sie zu tun hatten. In der „Feuerordnung von 1855“ war akribisch aufgeführt, wer welche Aufgaben zu erfüllen hatte. Angefangen beim Sturmgeläute und den „Feuer-Reitern“ über die Rettungswagen mit ihren Mannschaften, die Spritzen- und Werkleute bis hin zu den drei jeweils zwölf Mann starken Feuerrotten. Und für jene Bürger, denen die Feuerordnung keinen festen Posten zugedacht hatte, galt „aus Gewissenspflicht schleunigst Hilfe zu leisten und auf der Brandstätte zu erscheinen“.

1858 legten sich die Lauchdorfer eine „Schubkarrenspritze mit doppeltem Druck“ zu und waren damit technisch auf der Höhe der Zeit. Fehlte nur noch das Löschwasser, für das erst elf Jahre später „auf Druck des kgl. Bezirksamtes“ ein Wasserbehälter beschafft wurde. Am 9. März 1872 wurde schließlich die Lauchdorfer Feuerwehr gegründet, 45 Männer schrieben sich noch am gleichen Tage ein. Ausstattung wurde beschafft und die Mannschaft mit Turnjacken und Schirmmützen uniformiert.

Das hat sich bei der Feuerwehr Lauchdorf geändert

Viel hat sich geändert seit jener Zeit. Zwar blieb die Zahl der Aktiven gegenüber dem Gründungsjahr mit derzeit 39 (davon drei Frauen) in etwa gleich, die Aufgaben aber wurden vielfältiger und die Ausrüstung zig Mal besser. Um Personalnachwuchs mache man sich nicht wirklich Sorgen, „aber neue Leute kann man immer gebrauchen“, sagt Thomas Lederle, seit 2018 Kommandant in Lauchdorf und seit 2020 zugleich Kreisbrandmeister. Er kümmert sich auch um Aus-/Weiterbildung sowie Übungen der Floriansjünger.

Im Schnitt sieben bis acht Mal pro Jahr rückt die Lauchdorfer Wehr zu Brand-, Sturm-, Hochwasser- oder technischen Einsätzen aus. Früher waren es meist Feuerlöscheinsätze. Seit geraumer Zeit aber werden die Einsatzkräfte eher zu schweren Unfällen oder Unwettereinsätzen gerufen. Kleinere Brände galt und gilt es immer wieder zu löschen. Der letzte große Brand, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, war 2009. Der jüngste Unwettereinsatz fand erst kürzlich, bei den heftigen Stürmen im Frühsommer, statt.

Im vergangenen Winter wurde die Feuerwehr zu einem Unfall mit einem Schulbus gerufen, der gegen einen Baum an der B 16 gerutscht war. „Gott sei Dank war der Bus nicht voll besetzt und es gab keine Schwerverletzten“, sagt Lederle. Früher, bis zur Änderung des Straßenverlaufs, sei es auf der Bundesstraße regelmäßig zu schweren Unfällen gekommen.

Die kleine Wehr sei „top ausgestattet“, sagt der Kommandant. Und im Oktober bekomme man mit dem MAN/Rosenbauer LF 10 erstmals ein werksneues Feuerlöschfahrzeug.

Schon seit 2018 planen die Feuerwehrleute die große Feier

Zuvor, von 7. bis 10. September, laden die Floriansjünger zur Jubiläumsfeier 150 Jahre Feuerwehr Lauchdorf ins Festzelt in der Hartenthaler Straße ein.

An jedem Tag ist ordentlich was geboten, verspricht Andreas Suiter, Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Suiter leitet den zwölfköpfigen Festausschuss. Schon seit 2018 plane man die große Feier, jetzt endlich fände sie statt. 400 Arbeitspositionen sind –verteilt auf die vier Tage – zu besetzen und finanziell kommt auf den Verein auch Einiges zu, trotz großzügiger Sponsoren und großer Unterstützung durch die Vereine sowie Baisweils Bürgermeister Stefan Seitz und den Gemeinderat.

Das Festprogramm:

Donnerstag, 19 Uh: Bieranstich mit den Musikkapellen Unteregg-Oberegg und Ingenried

mit den Freitag, 19.15 Uhr Lauchdorf rockt mit „CNSB – brasst scho!“ und „Solid Age“

mit und Samstag, 19.15 Uhr Partyabend mit „Partyböcke“ und „Jerome‘s Jukebox“

mit und Sonntag, Festgottesdienst (9 Uhr), ab 11 Uhr Frühschoppen und Mittagessen mit den Lauchdorfer Musikanten sowie Kaffee und Kuchen mit der Musikkapelle Baisweil.

Ein Blick in die Historie: