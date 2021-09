Der Kaufbeurer Gartenbauverein ist einer der ältesten im Ostallgäu. Fehlender Nachwuchs bereitet den Naturfreunden Sorge. Doch jetzt wird erst einmal gefeiert.

29.09.2021 | Stand: 18:23 Uhr

Eigentlich ist der Gartenbauverein Kaufbeuren noch älter, aber so ist das nun mal mit den Jubiläen in der Pandemie: Sie können oft erst ein Jahr später nachgeholt werden. So erging es auch dem Kaufbeurer Traditionsverein. Der feiert nämlich am Donnerstag sein 150-jähriges Bestehen statt wie geplant im Oktober 2020. Zur Gründung hatte der Verein gleich einen prominenten Vertreter, heute fehlt es an neuen Mitgliedern.