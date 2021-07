20 Bauplätze, 280 Bewerber: Wer ein Grundstück in Mauerstetten will, muss Punkte sammeln

Der Gemeinderat Mauerstetten diskutiert erneut über die Vergabekriterien. Bürgermeister Armin Holderried sagt: „Wir werden uns nicht nur Freunde machen."

Mittlerweile gibt es für die 20 neuen Bauplätze in Mauerstetten 280 Bewerberinnen und Bewerber. Wer eines der begehrten Grundstücke auf der Pauluswiese ergattern will, muss möglichst viele Punkte sammeln. Auf einen Kriterienkatalog hatte sich der Gemeinderat bereits in einer vergangenen Sitzung weitgehend geeinigt. Doch eine Frage sorgte nun erneut für eine längere Diskussion: Darf sich jemand, der bereits Wohneigentum besitzt, auf einen Bauplatz bewerben?

„Wir müssen sehr viele Menschen enttäuschen. Da fände ich es ungerecht, wenn wir jemanden etwas geben, der schon Eigentum hat“, sagte Peter Niederthanner. Auch Zweiter Bürgermeister Manfred Höbel betonte, dass die Bauplätze an Familien und Personen gehen sollten, die noch kein Eigentum haben.

Bürgermeister Armin Holderried gab allerdings zu bedenken, dass es sich in einer kleinen „Single-Wohnung“ als Familie schlecht leben lässt. Er schlug daher vor, Bewerber mit Wohneigentum auszuschließen, außer es handelt sich um eine Eigentumswohnung, die nicht größer als 70 Quadratmeter ist– wobei er die Quadratmeterzahl zur Diskussion stellte.

„Die Formulierung ist zu global und fast diskriminierend“, entgegnete Andreas Eichinger. Er würde diejenigen ausschließen, die bereits ein Haus oder eine Wohnung im Gemeindegebiet besitzen. „Ist das gerecht?“, erwiderte wiederum Holderried. Dann könnte auch jemand einen Bauplatz bekommen, der zwei Häuser in Germaringen oder Kaufbeuren hat.

„Wir sprechen hier über ein Problem, das gar nicht so groß ist“, sagte Kerstin Salzer. Eine Vielzahl der Interessenten seien junge Menschen, die weder ein Haus noch eine Wohnung besitzen. Sie würde niemanden im Vorhinein ausschließen, sondern Eigentum mit Minuspunkten bewerten. Ein Haus oder eine Wohnung innerhalb der Gemeinde könnte etwa 50 Punkte Abzug bringen, außerhalb Mauerstettens 30 Punkte.

Mit acht zu sechs Stimmen einigte sich das Gremium schließlich auf Holderrieds Vorschlag. Wer also Wohneigentum besitzt oder in den vergangenen zwei Jahren besessen hat, darf sich nicht auf einen Bauplatz bewerben – ausgenommen davon sind Eigentumswohnungen bis zu 70 Quadratmeter.

„Wir werden uns nicht nur Freunde machen“, resümierte Bürgermeister Holderried. Umso mehr sollte der Gemeinderat hinter den beschlossenen Vergabekriterien stehen, die „klar, transparent und nachvollziehbar“ sein müssen.

Gemeinderat Mauerstetten will Ehrenamt wertschätzen

Die Käuferinnen und Käufer müssten sich notariell dazu verpflichten, selbst in den Häusern zu wohnen, erklärte Holderried. Erreichen zwei oder mehrere Interessenten die gleiche Punktzahl, entscheidet das „nachhaltigere Ehrenamt“.

Eine Formulierung, die Thorsten Zinner schwierig fand. Insbesondere, weil sie anfechtbar sei, sagte der Jurist. Wer solle im Einzelfall entscheiden, welches Ehrenamt „nachhaltiger“ ist? Dem stimmte Holderried zu. Betonte aber auch: „Wir wollen damit zeigen, dass wir das Ehrenamt wertschätzen.“

Nach einer lebhaften Diskussion, die sich letztlich über mehrere Sitzungen gezogen hatte, verabschiedete der Gemeinderat den Kriterienkatalog einstimmig.

