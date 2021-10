Ein 21-jähriger Mann soll in einem Zug in Richtung Buchloe randaliert haben. Offenbar attackierte er eine Mitfahrerin.

16.10.2021 | Stand: 13:14 Uhr

Am Freitgabend wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in einem Zug gerufen.

Ein 21-jähriger hatte offenbar in der Bahn in Richtung Buchloe randaliert - und soll einer Mitfahrerin die Corona-Schutzmaske vom Gesicht gerissen haben. Mit 1,1 Promille war der Mann deutlich angetrunken, so die Polizei. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

