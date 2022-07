24-Stunden-Tour in Kaufbeuren: Oberbürgermeister Stefan Bosse zieht Bilanz

Gespräche, Kritik und Anregungen: Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse hat sich wieder einen Tag Zeit für die Bürger genommen.

03.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Erneut war Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse 24 Stunden lang unterwegs, um mit den Bürgerinnen und Bürgern über ihre Anliegen zu sprechen. Anlässlich des 50. Jahrestags der Gebietsreform umrundete er am Freitag zudem beinahe das Stadtgebiet auf zwei Etappen mit dem E-Bike.

Die Tour habe wieder „sehr interessante Begegnungen“ ermöglicht, resümiert Bosse. „Viele Anregungen und Kritikpunkte werden nun von der Verwaltung überprüft.“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Kritik gab es beispielsweise zur geplanten Erweiterung des Märzenparks. Die Anwohner und Anwohnerinnen in der Bergstraße finden an dem Vorhaben wenig Gefallen und schilderten Bosse ihre Sorgen.

Afghanische Ortskräfte drückten ihre Dankbarkeit aus und baten um Hilfe bei bürokratischen Hemmnissen während der Arbeits- und Wohnungssuche.

Nächtlicher Besuch des Oberbürgermeisters: Wie geht es Kaufbeurens Gastronomie?

Lesen Sie auch

24-Stunden-Tour durch Kaufbeuren Oberbürgermeister Stefan Bosse geht wieder auf 24-Stunden-Tour - mit dem E-Bike

Bei einem nächtlichen Besuch im Lokal „Zoigl“ ging es um die aktuellen Herausforderungen in der Gastronomie. Zum Abschluss der 24-Stunden-Tour machte sich Bosse in den frühen Morgenstunden schließlich auf den Weg in Körbers Backstube.

Am Samstag sei er von vielen Menschen angesprochen worden, die sich positiv über die Aktion geäußert hätten, schildert Bosse. Vor allem die Bürgernähe sei gut angekommen.

Radtour entlang der Kaufbeurer Stadtgrenze

Was die Radtour angeht: Er könne sich gut vorstellen, dass die Strecke entlang der Stadtgrenze gekennzeichnet wird. Die Route sei „sehr attraktiv und abwechslungsreich“ gewesen.