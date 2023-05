250 Läufer beim Topfit-Lauf in Kaufbeuren

Viele Kinder und Jugendliche sind beim 5. Topfit-Lauf in Kaufbeuren dabei. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz.

09.05.2023 | Stand: 17:16 Uhr

Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen fand der 5. Topfit-Lauf in Kaufbeuren statt. 250 Läuferinnen und Läufer aller Altersgruppen gingen an den Start. Die Veranstalter Jürgen Felker vom Kaufbeurer Leichtathletik Club und Birgit Kesseler vom Topfit Sport & Wellness Center zeigten sich begeistert: „Insgesamt war der 5. Kaufbeurer Topfit Lauf ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass Sport, Gemeinschaft und Spaß wichtige Faktoren für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen sind“, erklärte Kessler.

Die Kinder machen den Anfang

Der Startschuss wurde bei den einzelnen Distanzen vom Oberbürgermeister Stefan Bosse gegeben, der auch als Schirmherr des Events fungierte. Die Teilnehmer konnten zwischen verschiedenen Strecken wählen, darunter 5 und 10-Kilometer Laufen und 5 Kilometer Walken. Die Strecke führte die Läufer von Kaufbeuren nach Leinau und an der Wertach zurück. Gestartet wurde mit dem Kinderlauf. Das Wetter zeigte sich bis nach dem Lauf von seiner besten Seite, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich motivierte – zudem wurden die schnellsten mit Pokalen ausgezeichnet.

Anzahl der Läufer ist größer geworden

Bei den Männern siegte Stefan Fichtl mit einer Zeit von 36 Minuten und 20 Sekunden über die Distanz von 10 Kilometern und Peter Vogt mit einer Zeit von 17.25 Minuten über 5 km. Bei den Frauen gewann Julia Schindele in 52.32 Minuten über die Distanz von 10 km und Henriette Parbus in 23.36 Minuten über 5 km. Beim Walken über die Distanz von 5 km war Tiron Gigel in 41.51 Minuten Sieger. Besonders erfreulich war die hohe Teilnehmerzahl bei den Kindern und Jugendlichen. Auch die konnten sich in verschiedenen Altersklassen und Distanzen über 400 und 800 Meter messen und zeigten dabei großes Engagement. Die schnellsten Läuferinnen und Läufer bei den Kindern erhielten Medaillen und Sachpreise.

TV Kaufbeuren stellt die meisten Teilnehmer

Die größte Gruppe der Teilnehmer stellte insgesamt der Turnverein Kaufbeuren mit 50 Mitgliedern und setzte damit ein starkes Zeichen für den Breitensport in Kaufbeuren. Die Läuferinnen und Läufer des TVK nahmen an verschiedenen Distanzen teil. Insgesamt seien die Teilnehmer und Teilnehmerinnen begeistert von der Veranstaltung gewesen, berichten die Organisatoren. Die Atmosphäre beim Lauf war geprägt von Begeisterung und Motivation. Neben dem sportlichen Wettbewerb stand auch das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund. Für die Kinder gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Tennisspielen, Bubble Soccer sowie einer Hüpfburg, was alles sehr gut angenommen wurde. Die Schülerinnen und Schüler der Marienrealschule zeigten sich sehr engagiert und sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Kuchen- und Wienerle-Verkaufs – was bei den Besucherinnen und Besucher gut angekommen ist. Birgit Kesseler bedankte sich bei den Schülerinnen für ihr Engagement mit einer kleinen Spende. Neben den Schülerinnen und Schülern engagierte sich auch das Topfit Team, das kühle Getränke und Kaffeespezialitäten anbot.

Ergebnisse