30 Jahre Zeitungszustellerin: Für Krimis braucht Christine Schumann aus Kaufbeuren keinen Fernseher

Christine Schuhmann trägt seit 30 Jahren die Allgäuer Zeitung aus. Wie sie dabei geholfen hat, eine Einbrecherbande zu schnappen

26.10.2021 | Stand: 08:45 Uhr

Über Krimis im Fernsehen kann Christine Schumann nur noch müde lächeln. Was die Zeitungszustellerin auf ihren nächtlichen Touren schon erlebt hat, stellt alles, was in der Flimmerkiste läuft, mit Leichtigkeit in den Schatten.

Polizisten mit gezogenen Pistolen

Polizisten mit gezogenen Pistolen laufen nachts um einen Laden in der Alten Weberei. „Was ist denn hier los“, fragt die heute 74-Jährige. „Verschwinden sie, ehe sie eine Kugel in den Kopf bekommen“, herrscht sie eine Polizistin an. Zu den Briefkästen, in die sie wie immer die Allgäuer Zeitung stecken wollte, wird sie in jener Nacht nicht durchgelassen.

Einbrecher im Gebäude vermutet

In dem Gebäude vermuten die Polizisten einen bewaffneten Einbrecher, erfährt sie später. Ein anderes Mal, es mag gut 20 Jahre her sein, da beobachtet sie erst verdächtige Gestalten an einer Hecke in der Neugablonzer Straße. Kurz darauf kommt sie wieder an der Stelle vorbei und entdeckt ein Loch in der Scheibe eines Ladens. „Dann bin ich zur Polizei hoch geradelt und habe gesagt, fahrt mal da hin, ich glaube, da ist ein Einbruch“, erinnert sie sich.

Einbrecher dingfest gemacht

Durch das rasche und besonnene Handeln von Christine Schumann konnten die alarmierten Polizisten damals die Einbrecherbande dingfest machen.

Seit nunmehr 30 Jahren trägt Schumann Nacht für Nacht die Allgäuer Zeitung und das Extra aus. Um 2 Uhr klingelt bei ihr der Wecker. Ohne Frühstück schwingt sie sich auf ihr Fahrrad, die beiden Packtaschen und der Gepäckträger sind prall gefüllt. Angefangen hat sie mit einer Tour, aber da bereits vor drei Jahrzehnten zuverlässige Zusteller schwer zu finden waren, übernimmt sie schon nach kurzer Zeit eine zweite Tour.

Vom Tänzelfestplatz bis in die Altstadt

Vom Tänzelfestplatz über den Bleichanger bis in die Altstadt, das ist ihr Revier. „Seit meiner Hüftoperation vor fünf Jahren mache ich nur noch eine Tour“, erzählt sie. „Das ist für mich Sport.“ Sportlich ist ihre Leistung allemal. 125 Tageszeitungen bringt sie den AZ-Lesern allmorgendlich nach Hause, donnerstags kommen noch 320 Ausgaben der Wochenzeitungen „Extra“ dazu.

Sie ist das frühe Aufstehen gewohnt

Früh aufzustehen ist die gebürtige Freibergerin von jung auf gewohnt. Ehe sie mit ihrer Familie im Jahr 1984 aus der damaligen DDR in den Westen kam, betrieb sie mit ihrem Mann eine Bäckerei. In Kaufbeuren hat sie bis zu ihrer Rente tagsüber in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet.

Gegen 4 Uhr kehrt sie üblicherweise von ihrer Runde zurück. „Dann schlafe ich, bis ich ausgeschlafen habe“, erzählt sie.

„Die schönste Zeit war, als die Corona-Einschränkungen waren“, findet sie. Während der Ausgangsbeschränkungen war sie oft ganz alleine in der Stadt unterwegs, erzählt sie. So lange ihre Gesundheit es zulässt, möchte sie weitermachen.