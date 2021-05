Obwohl manches dafür sprach, dass ein Familienvater aus Kaufbeuren seine Ehefrau sexuell genötigt und getreten hatte, wurde er vor Gericht freigesprochen.

27.05.2021 | Stand: 10:02 Uhr

Es war kein Freispruch wegen erwiesener Unschuld: In einem Strafprozess vor dem Kaufbeurer Schöffengericht sprach manches dafür, dass ein 33-jähriger Familienvater aus Kaufbeuren im März 2020 seine Ehefrau sexuell genötigt und ihr danach möglicher weise auch noch einen Tritt gegen die Hüfte verpasst hatte. Außerdem soll er sie bei zwei anderen Gelegenheiten bedroht und in einem der Fälle auch noch am Arm gepackt und gegen eine Wand gedrückt haben.