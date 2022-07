4000 Euro für einen guten Zweck - Hockey for Hope zieht Hockeygrößen an

Die 4. Ausgabe des Hockey for Hope Benefiz-Inlinehockeyturniers bringt prominente Streiter und einen neuen Sieger. Sogar an die Armenspeisung wird gedacht

In der Kaufbeurer Erdgas Schwaben Arena fand die 4. Ausgabe der Hockey for Hop-Benefiz Inlinehockeyturniers statt. Für einen guten Zweck gingen Profis und Amateure auf die Bahn. Bereits nach der 2:3-Halbfinalniederlage nach Penaltyschießen des Titelverteidigers HC Boskovice gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm war klar, dass es einen neuen Turniersieger geben wird.

Sportlicher Generationenkonflikt

Bevor es aber zum Finale kam, standen 43 Spiele auf dem Programm. Die 166 gemeldeten Spieler schossen bis dahin 244 Tore. Vertreten beim dem Inlineturnier war jedes Niveau: vom einfachen Hobbyspieler bis zum Eishockeyprofi. Wobei die Dichte der Eishockeyprofis nochmals deutlich zunahm. Bereits in der Vorrunde gab es manchen Kracher: Die AH des ESV Kaufbeuren mit bekannten Namen wie Roland Timoschuk, Christian Baader, Christoph Assner und dem neuen Co-Trainer der DEL2-Mannschaft, Daniel Jun, traf auf das Team Goaßmaß, den „jungen Wilden“ des DEL2-Teams des ESVK mit Spielern wie den Brüdern Johannes und Philipp Krauß, Markus Schweiger, Max Oswald oder Markus Lillich. Diese Begegnung gewannen die alten Herren mit 1:0. Bei dem Spiel um Platz 5 revanchierten sich die Jungen später jedoch mit einem 2:1-Sieg.

Titelverteidiger schlägt Starbulls

Ein anderes Highlight der Vorrunde war die Begegnung des tschechischen Inline-Extraliga Teams HC Boskovice, das wieder mit vielen Nationalspielern angereist war, gegen Hockeytown Rosenheim, welche aus den Spielern der Starbulls Rosenheim bestand. Diese Begegnung konnten die Tschechen mit einem 2:1 für sich entscheiden. Der Finalgegner der Devils Ulm/Neu-Ulm wurde in der Begegnung Hockeytown Rosenheim gegen die German Avengers, einem Mixed-Team mit primär jungen Eishockey-Oberligaspielern ausgespielt, welche die Oberbayern deutlich mit 4:1 gewannen.

Devils knapp am Himmel gescheitert

Das Finale war am Ende spannender, als es zunächst aussah: So führte Hockeytown Rosenheim knapp drei Minuten vor Schluss 5:1, doch die Devils verkürzten innerhalb von 1,5 Minuten auf 5:4 und machten in den letzten Sekunden massiv Druck auf das Tor der Rosenheimer, die aber den nur noch knappen Vorsprung über die Runden retteten und bei ihrer ersten Teilnahme gleich den Titel mit nach Hause nahmen.

Fünf Teams fallen aus - kein Problem

Die diesjährige Ausgabe war die am schwersten zu organisierende: So fielen in diesem Jahr in den Wochen vor dem Turnier fünf angemeldete Teams aus. Aber gerade hier zeigte sich, dass der HfH Benefiz-Cup mittlerweile national einen sehr guten Ruf genießt und so konnten alle Teams innerhalb weniger Tage ersetzt werden.

Nachhaltiger geht kaum noch

Hockey for Hope achte immer besonders auf die Nachhaltigkeit, daher wurden die Trophäen in Form von Medaillen von den Kindern des Kinderheimes Biberburg aus Pforzen angefertigt und auch überreicht. Die überzähligen Essen wurden an die Armenspeisung des Crescentiaklosters gespendet. Ein Spendenbetrag kann noch nicht genannt werden, da das Turnier noch nicht abgerechnet wurde, die Veranstalter gehen aber von über 4.000 Euro aus, die an bedürftige Kinder und Jugendliche gehen werden. Hockey for Hope bedankt sich dafür bei allen Teams, Helfern und vor allem Unterstützern.