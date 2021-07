In Kaufbeuren entsteht eine neue Wohnanlage - und es sind noch Wohnungen zu haben

Noch nicht ganz fertig, aber zum Teil schon bezogen ist die Anlage an der Augsburger Straße. Und man kann sich noch für freie Wohnungen bewerben.

Derzeit ziehen die ersten Mieter in die neu gebaute, seniorengerechte Wohnanlage in der Augsburger Straße 10 und 12 ein. Künftig werden dort 42 Wohnungen zur Verfügung stehen. Das seit Februar 2018 laufende städtische Großprojekt steht kurz vor dem Abschluss.

Aktuell liefen noch letzte Arbeiten in den Wohnungen, auch die Außenanlagen und Parkplätze seien noch nicht ganz fertiggestellt, heißt es vonseiten der Stadt Kaufbeuren. Dies hielt die ersten Mieter allerdings nicht davon ab, bereits am Donnerstag ihre neuen vier Wände zu beziehen.

18 der 42 Wohnungen an Augsburger Straße sind vergeben

18 der 42 neuen Wohnungen seien bereits an Privatpersonen vermietet, weitere vier werden vom Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung genutzt. In der Einrichtung stehen in den kommenden drei Jahren umfassende Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an. Die neu geschaffenen Wohnungen werden dann als Ausweichräume genutzt.

Die verbleibenden Mietwohnungen werden noch vergeben. Bewerbungen bei der Liegenschaftsabteilung der Stadt Kaufbeuren seien nach wie vor möglich. „Die Stadt Kaufbeuren kann an diesem Standort tolle Wohnungen in direkter Nähe zum Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung anbieten. Außerdem ist die Innenstadt in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar“, hebt Oberbürgermeister Stefan Bosse die Vorzüge der Anlage hervor.

Die Bau- und Grundstückskosten für das Projekt an der Augsburger Straße belaufen sich auf rund 8,4 Millionen Euro. 30 Prozent davon hat der Freistaat Bayern an Zuschüssen beigesteuert. Auch konnte die Stadt im Zuge der Wohnungsbauförderung auf ein zinsverbilligtes Darlehen zurückgreifen. Dadurch sei eine günstige Kaltmiete von acht Euro zuzüglich Nebenkosten möglich. Eine feierliche Einweihung der neuen Anlage ist pandemiebedingt erst 2022 geplant.

