Firma Schleifring bietet 5000 Euro Willkommensprämie in Kaufbeuren - sogar für Azubis

Das Unternehmen Schleifring braucht Verstärkung. Wegen des leer gefegten Arbeitsmarktes hinkt die Personalsuche dem Ausbau des Kaufbeurer Werks hinterher.

07.10.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Der Ausbau des Kaufbeurer Schleifring-Werks geht planmäßig und rasch voran. Nach wie vor sucht das Unternehmen mit Zentrale in Fürstenfeldbruck aber Personal, um der steigenden Nachfrage im Bereich der Medizintechnik gerecht zu werden.

Deshalb zahlt Schleifring nun neuen, festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine „Willkommensprämie“ in Höhe von insgesamt 5000 Euro. 2000 Euro werden nach sechs Monaten, dem Ende der Probezeit, ausbezahlt, das Restgeld nach drei Jahren Betriebszugehörigkeit. Auch die neuen Auszubildenden erhalten diesen Betrag.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

„Wir haben nach wie vor großen Bedarf an guten Mitarbeitern jeden Alters, mit oder ohne Berufserfahrung“, sagt Johannes Horvath, Leiter Einkauf, Logistik, Arbeitsvorbereitung am Standort Kaufbeuren in der Leonhard-Kluftinger-Straße, der auf Medizintechnik spezialisiert ist. Schleifringe übertragen Daten, Energie, Luft und Flüssigkeiten zwischen bewegten und ruhenden Komponenten. Sie kommen unter anderem in Computertomografen (CT) zum Einsatz. Das Unternehmen beliefert alle namhaften Hersteller dieser Geräte, die nicht erst seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie großen Bedarf anmelden. Die Gruppe investiert mehr als zehn Millionen Euro in einen Neubau und die Erweiterung des Maschinenparks in Kaufbeuren.

Lesen Sie auch: Schleifring investiert 10 Millionen Euro in Kaufbeuren

Lesen Sie auch

Wirtschaft Strom- und Gaspreisbremse: Was bedeutet das für die Allgäuer Industrie?

Auf zusätzlichen 3500 Quadratmetern soll es laut Horvath neue Verwaltungs-, Produktions- und Lagerflächen geben, unter anderem ist eine Maschinenhalle mit einem „hochmodernen Maschinenpark“ geplant. Die neuen Flächen für die doppelte Kapazität sind für Baugruppen- und Endmontageplätze, für Bearbeitungszentren mit Fünf-Achs-Fräs- und Drehtechnik, für Logistik, Umformtechnik sowie für eine Kunststoffgießerei vorgesehen. Der Ausbau begann im Frühjahr und soll im Juli kommenden Jahres beendet sein. Mittlerweile sind bei Schleifring in Kaufbeuren 110 Menschen beschäftigt, ein Drittel mehr als noch zu Jahresbeginn. Bedarf gibt es derzeit an 160 Mitarbeitern. Gesucht wird laut Horwath Verstärkung in allen Produktionsbereichen: Dreher, Fräser, Monteure für die Baugruppen- und Endmontage, CNC-Programmierer und Mitarbeiter für Löten, Kleben und Vorreinigen. Die Schleifring-Gruppe, die seit 50 Jahren auf dem Gebiet der Strom- und Datenübertragung spezialisiert ist, beschäftigt weltweit mehr als 650 Mitarbeiter.

Schleifring: Werk läuft unter Volllast

Das Werk im Gewerbepark, wo Schleifring seit 1997 seinen Sitz hat, läuft unter Volllast. „Derzeit könnten wir 20 bis 30 Prozent mehr produzieren“, sagt Horvath. Wie in anderen Unternehmen sei aber der Arbeitskräftemangel derzeit eine der Bremsen. Deshalb wolle Schleifring auch als attraktiver Arbeitgeber weiter wachsen.