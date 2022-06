800 Läufer im Jordanpark - Gymnasium bringt seine Schüler auf Trab

Schülervertretung des Jakob-Brucker-Gymnasiums plant am 30. Juni große Aktion. Die meisten Schüler sollen für einen Spendenlauf im Jordanpark antreten.

Es soll die „größte Aktion der Schülervertretung des Jakob-Brucker-Gymnasiums in diesem Schuljahr“ werden: ein Spendenlauf am 30. Juni im Jordanpark Kaufbeuren. Bis zu 800 Teilnehmer werden erwartet: „Insgesamt sind alle Schüler des Jakob-Brucker-Gymnasiums dabei, welche die Läufer in dieser Aktion sind“, erklärt Schülersprecher Apostolos Konias

Gut zu Fuß für Fahrräder

Die Spenden, die durch den Lauf zusammengetragen werden, sollen die Finanzierung der neuen Fahrradständer an dem Kaufbeurer Gymnasium sicherstellen. Dafür hat sich die SchülerMitVerantwortung (SMV) mächtig ins Zeug gelegt. „Es wurde ein sehr großer Aufwand betrieben, wie zum Beispiel den Stadtpark zu diesem Zeitpunkt für unsere Zwecke bereitgestellt zu bekommen, alle Rahmeninformationen festzulegen und auch alles zu organisieren“, erzählt Konias. Neben den fünf Leuten aus der SMV haben auch der Elternbeirat und die Schulleitung bei der Organisation mitgeholfen.

Größte Aktion im Schuljahr

Die SMV ist seit Beginn des Schuljahres in Amt und Würden, insofern sei das zwar nicht „erste, allerdings die größte Aktion in diesem Schuljahr“. Konias rechnet mit 700 bis 800 Schülern, dazu seien weitere circa 100 weitere Personen in den Aufbau und der Organisation involviert. Da nur Schüler an dem Spendenlauf teilnehmen, handelt es sich um eine geschlossene Veranstaltung. „Deshalb wird auch der Stadtpark zu dieser Zeit nicht zum Durchgehen verfügbar sein“, erklärt Konias. Die Veranstaltung soll um 9.35 Uhr losgehen und bis 12.50 Uhr dauern.