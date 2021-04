86-Jährige stiehlt Hefe und Knoblauch in Kaufbeuren

Kunden erwischten die Seniorin dabei, wie sie Waren aus einem Supermarkt in ihrer Jackentasche verschwinden ließ. Und das obwohl die genügend Geld dabei hatte.

11.04.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Eine 86-Jährige hat am Samstagvormittag versucht, Lebensmittel in einem Neugablonzer Supermarkt zu stehlen. Laut Polizei beobachteten Kunden die Seniorin in dem Verbrauchermarkt, wie sie heimlich Lebensmittel in ihre Jackentasche steckte.

86-Jährige in Kaufbeuren bei Ladendiebstahl ertappt

Ein Mitarbeiter des Supermarkts sprach die Frau an. Aus ihren Jackentaschen kamen laut Polizei zwei kleine Packungen Hefe und eine Knolle Knoblauch zum Vorschein.

Wie die Polizei berichtet, hatte die 86-Jährige eigentlich genügend Bargeld dabei, um die Waren kaufen zu können. Die Beamten fanden zudem ein Paar original verpackter Ohringe in ihrer Jackentasche. Die Polizei prüft nun, ob auch diese gestohlen sind.

