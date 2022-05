88,7 Prozent: Helmut Bucher als Bürgermeister in Germaringen wiedergewählt

Helmut Bucher bleibt Bürgermeister in Germaringen (Ostallgäu). Eine Wahl mit Besonderheiten.

08.05.2022 | Stand: 19:56 Uhr

Ob Helmut Bucher weitere sechs Jahre als Bürgermeister in Germaringen vergönnt sein werden, war nicht die Frage. Als einziger nominierter Kandidat galt eine zweite Amtszeit als sicher. Doch die Wahlbeteiligung und die Zahl der Stimmen, die der 50-Jährige auf sich vereint, standen erst am Sonntagabend nach der Bürgermeisterwahl fest. Das vorläufige Endergebnis: Bucher bleibt erster Bürgermeister in Germaringen, und zwar mit einem Rückhalt von 88,7 Prozent. „Ich bin damit sehr zufrieden“, sagte er am Sonntagabend.

