90 Jahre: Drei Neugründungen beim TSV Friesenried

Der TSV Friesenried hat sein 90-jähriges Bestehen gefeiert. Nun hat der Verein Dart, Kinderturnen und Yoga neu im sportlichen Angebot. Und die Fußballer wollen aufsteigen.

19.04.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des TSV Friesenried stand ein Rückblick auf 2022 auf der Tagesordnung – denn das war ein besonderes Jahr: Vorstandsmitglied Stefanie Trunzer erinnerte an den 90. Geburtstag des TSV, weshalb es ein Fußballturnier, eine Dorfolympiade in Form eines Familienfestes sowie den Schnuppertag zur Nachwuchsgewinnung gegeben hatte.

Abschiede beim TSV

Außerdem wurde der langjährige Chronist Johann Gabler mit einem Geschenkkorb verabschiedet. Doch viel gab es aus den Ressorts zu berichten: Jochen Rappold übergab die Leitung der Skiabteilung an Gaby und Leoni Haug. Er wird weiterhin die Homepage des TSV pflegen, allerdings wird auch eine Unterstützung gesucht. Nach acht Jahren als Vorstand gab Stefan Wörz sein Amt an Stefan Knülle ab. Die Skiabteilung trainierte mit den Ski-Kids in der vergangenen Saison neun Mal auf Schnee und nahm an drei Rennen teil. Im November wurde die Skigymnastik nach der Saisonpause wieder gestartet, mit durchschnittlich 15 Teilnehmern. Auch die Abteilungen Aerobic, Gymnastik und Indoorcycling erweckten großes Interesse.

Neugründungen laufen gut

Die neue Abteilung Dart unter Leitung von Lukas Wörz erfreue sich ebenfalls reger Teilnahme – die Spieler spielen in der Kreisliga-Ost vorne mit. Zudem biete der TSV jetzt auch Yoga an. Und seit November 2022 gibt es das Kinderprogramm „Spiel, Spaß und Bewegung mit Tolly Turnmaus“ für Kinder zwischen drei und fünf Jahren. Die Beteiligung mit bis zu 20 Kindern sei sehr erfreulich.

Fußballer im Aufstiegsrennen

Abteilungsleiter Michael Ficker berichtete von den Fußball-Seniorenmannschaften. Aktuell halte sich die Erste Mannschaft unter Trainer Gunter Schechinger auf Platz zwei. Ficker zeigte sich zuversichtlich, dass das Team um den Aufstieg spielen kann. Die Zweite mit Trainer Andreas Lacher steht im Mittelfeld – sie ist als Unterbau für den Erfolg der Ersten wichtig.

83 Aktive beim Korbball

Im Korbball gab es neue Trainingsanzüge für die komplette Abteilung. Aktuell spielen hier 83 Spielerinnen aktiv, davon 57 unter 19 Jahren. Die Jugend-19 schaffte einen Aufstieg in die Landesliga. Auch die Erste Mannschaft der Jugend 11 wurde wieder Meister. Ein Highlight sei das Gaudi-Turnier gewesen. Aufgrund der positiven Resonanz soll es auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.

2. Auflage des Jonas-Schalk-Gedächtnisturniers

Die Jugendfußballer aus der JFG Mühlbachtal, in der aktuell rund 100 Kinder und Jugendliche spielen, werden von 17 Trainern betreut. Das „Jonas-Schalk-Gedächtnisturnier“ soll am 1. Juli eine zweite Auflage erfahren. Man plant wieder Ausflüge und Turniere. Bei der E-, F-und G-Jugend unter der Leitung von Marco Bach wird aktuell die neue Spielform „Funino“ eingeführt, bei der mit insgesamt vier Minitoren im Kleinfeld gespielt wird.