Abgestiegen - BSK verliert Relegation

BSK Neugablonz verliert gegen Babenhausen nach Verlängerung 2:3 und muss in die Kreisliga. Dabei sahen die Neugablonzer in der dramatischen Partie lange wie der Sieger aus.

26.05.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Der BSK Olympia Neugablonz steigt aus der Bezirksliga Schwaben Süd ab. Im ersten Relegationsspiel gegen den TSV Babenhausen verloren die Schmuckstädter in einem dramatischen Spiel vor knapp 500 Zuschauern mit 2:3 (1:0) nach Verlängerung.

Der BSK hatte bis auf den Ausrutscher am letzten Spieltag in Kaufering zuvor einen Lauf gehabt und fleißig Punkte gesammelt. Am Ende reichte es dennoch nur zum 12. Platz und damit für die Relegation gegen den dahinter liegenden TSV. Gegen Babenhausen hatte Neugablonz in der Saison noch gewonnen und einmal remis gespielt.

Doppelschlag kurz vor Schluss

Und in der Relegationspartie in Ronsberg sah Neugablonz auch zunächst wie der Sieger aus: Durch Tore von Christoph Sax (7.) und Matthias Franke (48.) war der BSK 2:0 in Führung gegangen – und die hielt bis zur 84. Minute. Dann aber schoss Stefan Schloegel den Anschlusstreffer und schockte den BSK nur eine Minute später mit dem Treffer zum Ausgleich.

Karten gibt es auch noch

In der Verlängerung sorgte ein Eigentor von Dorijan Ozvald für die Entscheidung (102.). Der BSK hatte sich zudem schon in der zweiten Hälfte durch eine Gelb-Rote Karte für Daniele Sgodzaj (75.) geschwächt. Kurz vor Schluss kam noch eine Rote Karte für Kevin Thiel (120.) hinzu.

Der Jubel der Babenhausener war danach groß – aber durch ist der TSV noch nicht, denn er muss am Samstag gegen den kreisligazweiten TSV Legau antreten – der Gewinner steht dann in der Bezirksliga. Der BSK hingegen muss den bitteren Weg in die Kreisliga antreten.

