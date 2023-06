Abholzaktion an der Wertach: Naturschützer fordern gründliche Prüfung

Das Entsetzen über Abholzaktion in den Wertach-Auen in Kaufbeuren hält an. Naturschützer stellen jetzt neue Forderungen an die Behörden.

10.06.2023 | Stand: 07:22 Uhr

Die artenschutzrechtliche Prüfung der umstrittenen Fällarbeiten an der Wertach dauert an. Bis sie abgeschlossen ist, ließ die Stadt die Abholzaktion einstellen. In der Konsequenz sperrte der verantwortliche Grundeigentümer Wege. Nun meldete sich erneut die Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) zu Wort. Sie fordert, die Arbeiten bis zum Ende der „Vegetations- und Brutperiode“ einzufrieren und die Sperrungen in Kauf zu nehmen.

