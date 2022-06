Abschied und Neubeginn in der Feuerwehr-Familie in Kaufbeuren

Stadtbrandrat Helmut Winkler übergibt sein Amt bei einer bewegenden Feier an Christian Martin. Was den neuen Chef auszeichnet.

Von Klaus D. Treude

06.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Zwei herausragende Ereignisse feierten die Kaufbeurer Floriansjünger am Pfingstsonntagabend: die Übergabe und Segnung ihres neuen Löschfahrzeuges sowie die Amtsübergabe von Stadtbrandrat Helmut Winkler an seinen Nachfolger Christian Martin. Viele Feuerwehrleute in Uniform mit Angehörigen sowie Ehrengäste aus Politik, Öffentlichkeit, Verwaltung, Feuerwehr und anderen Mitgliedern der Blaulichtfamilie hatten sich hierzu im Feuerwehrhaus in der Neugablonzer Straße eingefunden.

