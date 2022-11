So kam der "Addnfahrer" über das Internet auf die Bühne

Der „Addnfahrer“ tritt heute am Samstag in Kaufbeuren auf. Er ist ein Kind von Facebook und Co. Sein Erfolg hat Thomas Willibald aber zunächst Angst gemacht.

26.11.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Mit dem „Addnfahrer“ kommt ein echtes Social-Media-Phänomen nach Kaufbeuren. Thomas Willibald ist dieser „Addnfahrer“ mit über einer Million Online-Fans und einer Milliarde Klicks in den Sozialen Medien. „Addn“ ist eine Wiesenegge, Willibalds Markenzeichen sind seine orangefarbenen Holzer-Hosenträger – und ein deftiger bayerischer Humor. Doch der Mann aus dem Landkreis Bad Tölz hat auch eine sehr nachdenkliche Seite, wie sich im Gespräch mit unserer Redaktion zeigt.

