Es gibt keine Kohlensäure: Die Aktienbrauerei Kaufbeuren stellt vorläufig die Limo-Produktion ein

Die Aktienbrauerei produziert keine Limo mehr, andere Brauereien denken darüber nach. Der Grund: Es gibt zu wenig Kohlensäure. Ist die Bierproduktion in Gefahr?

07.09.2022 | Stand: 18:03 Uhr

Die Aktienbrauerei Kaufbeuren (ABK) hat mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres ihre Limonade-Produktion eingestellt. Grund für die Maßnahme ist die anhaltende Kohlensäure-Knappheit, die neben Brauereien und Getränkeherstellern auch andere Industriezweige hart trifft.

„Der Markt für Kohlensäure ist einfach leer“, sagt ABK-Geschäftsführer Gottfried Csauth am Mittwochabend im Gespräch mit unserer Redaktion. Sollten wieder neue Lieferungen kommen, könne man die Produktion vom einen auf den anderen Tag wieder hochfahren. Doch wann und ob es wieder neue Kohlensäure gibt, kann Csauth derzeit nicht abschätzen.

Ist die Bierproduktion wegen des Kohlensäure-Mangels in Gefahr?

Die Bierproduktion sieht Csauth unterdessen momentan noch nicht in Gefahr. „Beim Bier ist die Kohlensäure ein Hilfsmittel in der Produktion“, erklärt der ABK-Chef. Bei Limonade sei es eine Zutat. „Die Kohlensäure, die ich habe, brauche ich für die Bierproduktion“, sagt Csauth. Außerdem gebe es beim Bier noch alternative Stoffe, die die ABK in der Produktion verwenden könne. Doch Csauth macht auch klar: Sobald sich die prekäre Versorgungslage auf die Qualität des Bieres auswirkt, werde auch diese Produktion vorübergehend ruhen.

Der Bestand an Süßgetränken reiche „vielleicht zwei Wochen“, erklärt Csauth. Doch es sei klar, dass die Vorräte zur Neige gehen würden. (Eine Übersicht über die Allgäuer Brauereien finden Sie hier.)

Gibt es auch bei Zötler bald keine Limo mehr?

Auch bei der Allgäuer Brauerei macht man sich bereits Gedanken, sollte die Kohlensäureversorgung wegfallen. Aktuell bezieht die Brauerei noch Teillieferungen. Sollte die Versorgung wegfallen, sei auch bei Zötler die Einstellung der Limonadenproduktion vorstellbar, so Niklas Zötler gegenüber unserer Redaktion.

