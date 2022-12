Kaiserweiher-Frosch Kai erklärt Kaufbeurer Kindern alles über seinen Lebensraum

Der Bund Naturschutz Kaufbeuren stellt neues Infoangebot über Amphibien für Kinder vor. Nun ist die Frage: Wann werden die Infotafeln am Weiher aufgestellt?

11.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Lampenfieber war bei den Mitgliedern der Amphibien-AG des Bund Naturschutz Kaufbeuren angesagt. Denn die Gruppe stellte in der Sparkassenpassage ihre für den Kaiserweiher entworfenen Informationstafeln rund um das Thema Amphibien, Kaiserweiher und Co. vor. Interessierte jeden Alters erhielten Einblick in Inhalt, grafische Umsetzung, Format sowie die künftige Möglichkeit, Inhalte online abzurufen.

In dem Projekt stecken zwei Jahre ehrenamtliche Arbeit

Das Projekt wurde während der vergangenen zwei Jahre ehrenamtlich entwickelt und vom Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie dem Bezirk Schwaben gefördert. Nun stellte sich die Gruppe aber nicht nur dem Urteil Erwachsener, sondern besonders dem der wichtigsten und primären Zielgruppe – den Kindern. Mit den seit 2020 erfolgreich und mit großer Begeisterung von Schulen wahrgenommenen Hüpferlingsaktionen der Amphibien-AG, bei denen Schulklassen alljährlich aktiv junge Amphibien sammeln und retten, stellte die AG einen sehr großen Wissensdurst im Bereich Umweltbildung „vor Ort“ fest.

Wissenswertes über Lurch, Frosch und Kröte

So entstand der Wunsch, das ganze Jahr über und auch außerhalb der Amphibienwanderzeit, Informationen rund um den Kaiserweiher und einfache funktionelle Zusammenhänge zu bieten. Schon bald besteht darum die Möglichkeit, selbst wenn sich die Tiere schon längst in ihren Winterquartieren befinden, Wissenswertes über sie zu erfahren. Hierzu trägt neben den Infostationen auch das Online-Angebot mit Stimmaufnahmen von Laubfrosch, Erdkröte und Grasfrosch bei.

Froschkonzert veranstaltet

Diese Möglichkeit wurde bereits in der Sparkassenpassage ausgiebig und mit großer Begeisterung von den Kindern genutzt. Sie hatten sichtlich Spaß beim Veranstalten dieses Froschkonzerts und interessierten sich auch für die Geschichte des Kaiserweihers.

In der vergangenen Saison hat die Gruppe über 6.500 Kröten und Frösche vor dem Tod auf der Straße bewahrt.

Denn wer weiß schon, dass der Name des Gewässers Programm ist, Kaiser Maximilian es zur Entenjagd anlegen ließ und es anschließend, teils ganz „unkaiserlich“, zur Lehmgrube verfiel? All diese Inhalte werden von Kai, dem Kaiserweiherfrosch als Maskottchen begleitet, der Interessierte durch die Geschichte des Teichs, der Amphibien und anderer Tiere und Pflanzen bis hin zur Vision von einer positiv mitgestalteten Umwelt führt.

Inhalte für Kinder sollen vertont werden

Die nächsten Schritte im Projekt befassen sich mit einer Vertonung aller Inhalte von Kindern für Kindern. Über QR-Codes stehen die Aufnahmen dann zum Anhören für Menschen mit Leseschwäche bereit. Doch nun durften die streng geprüften Aktiven der AG erst einmal aufatmen, als es seitens der Prüfer mit ungeduldiger Vorfreude hieß: Wann werden die Informationstafeln aufgestellt?

