Algen-Alarm am Schwanenweiher in Kaufbeuren

Der Schwanenweiher in Kaufbeuren macht wieder Ärger. Auf dem Gewässer am Rathaus haben sich Algen gebildet. Die Fontäne steht still. Wie die Stadt nun vorgeht.

28.04.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Die Sanierung und Neugestaltung des Schwanenweihers südlich des Rathauses vor zwei Jahren waren bekanntlich nicht frei von Pannen. Das Ergebnis konnte sich dann aber sehen lassen. Nun gibt es jedoch wieder Kritik. Viel sei von den Arbeiten damals nicht mehr zu erkennen, monieren Leser. Sie beklagen die vielen Algen auf der Wasseroberfläche. Außerdem hat der Springbrunnen im Weiher seinen Geist aufgegeben. Das Wasserspiel steht seit einiger Zeit still.

Stillstand am Schwanenweiher in Kaufbeuren

Dass sich der Schwanenweiher nicht im optimalen Zustand präsentiert, ist dem städtischen Baureferenten Helge Carl durchaus bewusst. „Allerdings wird hinter den Kulissen daran gearbeitet, damit sich das Bild bald ändert“, sagt er. Die Algenbildung, ein altes Problem in dem recht warmen, nährstoffreichen Gewässer, soll demnächst von der Stadtgärtnerei beseitigt werden. Das heißt, dem Weiher steht eine Reinigung bevor. Komplizierter sind offensichtlich die Probleme mit der Pumpe an der Fontäne, die bereits mehrfach nicht ihre Dienste wie vorgesehen erfüllt hat. „Leider ist die Technik nicht mit der einer üblichen Gartenteichpumpe zu vergleichen“, sagt Carl. Denn die Technik hängt mit der Klimaanlage im nahen Rathaus zusammen, deren Wärme an das Wasser abgegeben wird. An der Elektronik werde weiter gearbeitet. Carl geht davon aus, dass sich die Passanten bald wieder an dem Wasserspiel erfreuen können.

Fontäne macht Ärger - Pläne für Schaukasten in der Warteschleife

Die Fontäne hat schon einige Male für Ärger gesorgt. Mal war sie den Fußgängern zu mickrig, dann wieder so groß, dass der Wasserstrahl bei zu viel Wind angrenzende Gebäude benetzte. Zuletzt hatte man durch die Feinjustierung der Umwälzung die richtige Höhe von einigen Metern gefunden – bis die Technik nun wieder versagte.

Offen ist derzeit noch, wann die ursprünglich geplanten Informationstafeln zur Stadt und deren Geschichte, sogenannte Dioramen, an der nahen Parkhausfassade installiert werden. Die Pläne befinden sich wegen der Finanzlage der Stadt noch in der Warteschleife. Denkbar sind zudem noch Verschönerungen entlang des Weihers an der Straße zur B 16 hin, so Carl.

